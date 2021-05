Inspecteur Sven Pichal helpt luisteraars bij het invullen van hun belastingbrief

Oei, is het alweer die tijd van het jaar? Binnenkort moet de belastingaangifte weer binnen, en heel wat Belgen zien daar elk jaar ongelofelijk tegenop. Dit jaar misschien nog meer dan anders, want door de coronacrisis zag ons leven en ons inkomen er het voorbije jaar wat anders uit.

Zie je door het bos de bomen niet meer? Geen zorgen. De Inspecteur maakt ook dit jaar komaf met ingewikkelde aangiftes tijdens een extra lange belastingspecial op Radio 2. Voor de gelegenheid duurt die dit jaar maar liefst vier dagen: van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 mei.

Callcenter

Op woensdag 26 en donderdag 27 mei opent Radio 2 het callcenter van 'De Inspecteur' samen met de Federale Overheidsdienst Financiën. Specialisten van de Federale Overheidsdienst beantwoorden van 8.30 tot 17.00 uur alle fiscale vragen van Radio 2-luisteraars. De specialist aan de lijn geeft het antwoord meteen, of belt binnen de 10 minuten terug met de gevraagde informatie. Het callcenter is voor alle veiligheid uiteraard helemaal coronaproof: alle experts beantwoorden de hulplijn van thuis uit. Het nummer van het callcenter wordt gedurende beide dagen regelmatig herhaald op Radio 2.

On air

- Dinsdag 25 mei: Wat is er nieuw op je belastingbrief? Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, beantwoordt alle vragen.

- Woensdag 26 mei: Welke invloed heeft thuiswerken op je belastingbrief? En is een boekhouder zijn geld waard? Met Journaliste Sonja Verschueren van De Tijd.

- Donderdag 27 mei: Wat zijn de meest gestelde vragen in het callcenter? Met Francis Adyns van de FOD Financiën.

- Vrijdag 28 mei: Hoe ziet de belastingbrief er in de toekomst uit?

Én online

Niets missen van de special? Niet alleen on air, maar ook online kan iedereen de fiscale tips & tricks de hele week volgen. Ook na de radio-uitzendingen blijft 'De Inspecteur' paraat, met 3 live-vragensessies in de Radio 2-app:

- Dinsdag 25 mei: De nieuwigheden op je belastingbrief, met Francis Adyns van de FOD Financiën.

- Woensdag 26 mei: Welke invloed heeft thuiswerken op je belastingbrief? Kan je bijvoorbeeld je nieuwe bureaustoel inbrengen, of de extra verwarmingskosten? Met Journaliste Sonja Verschueren van De Tijd.

- Vrijdag 28 mei: Wat hebben we geleerd en wat moeten we onthouden? Met Francis Adyns van de FOD Financiën.

Meekijken kan elke dag vanaf 9.30 uur via de Radio 2-app, te downloaden op smartphone of via radio2.be/app. Ten slotte vat 'De Inspecteur' alles samen op radio2.be, zodat iedereen ook nadien moeiteloos de antwoorden vindt op de meest prangende vragen.

De belastingspecial van 'De Inspecteur', van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 mei op Radio 2 en via de Radio 2-app.