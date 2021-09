Ingeborg onder vuur na uitspraak rond vaccinatie op MNM: 'Ik vroeg om het spuitje in de vuilbak te spuiten'

Een opvallende uitspraak van Ingeborg tijdens 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' zorgt voor opschudding. Het tv-gezicht probeerde onder het vaccin uit te komen door de verpleegster te vragen fraude te plegen. Uiteindelijk werd Ingeborg wel gevaccineerd.

'Ja, ik ben gevaccineerd, maar het was van moeten. We moeten niet denken dat het vrijwillig was. Het ligt gevoelig, konden we onze immuniteit niet verhogen op een andere manier dan vaccinatie? Ik heb me laten vaccineren voor televisie-opnames, omdat ik me anders altijd moest laten testen, maar dat moet ik eigenlijk nog altijd doen.', vertelde Ingeborg dinsdagochtend bij MNM.

Maar het was vooral haar verhaal over haar vaccinatie dat zorgt voor ophef. Ingeborg vroeg de verpleegster immers om een vaccinatiekaartje zonder het spuitje. 'Ik kwam binnen in het vaccinatiecentrum en heb gevraagd aan de verpleegster om het spuitje in de vuilbak te spuiten maar de verpleegster wou het niet doen. Ze heeft wel al mijn meditatielessen gevolgd, maar ze vond dat ik me erover moest zetten.'

Haar poging tot fraude zorgde op sociale media voor heel wat reacties. Zo fel dat de VRT besliste om het fragment uit 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' een tijdje offline te halen. Dat meldt Het Nieuwsblad vandaag. Uiteindelijk plaatste de VRT het terug online, weliswaar met een verwijzing naar een website met informatie rond corona en vaccinatie.

'We hebben het bekeken en beluisterd en geoordeeld dat enige context nodig was. Voorts spreken we ons niet uit over de passage van Ingeborg bij Peter. Het gaat om live radio maken, dat laat zich nu eenmaal niet van a tot z voorbereiden', aldus Hans Van Goethem, woordvoerder van de VRT in de krant Het Nieuwsblad.



Beluister het fragment uit 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow':