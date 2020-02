Ingeborg lanceert 'Gratitude Challenge' bij NRJ

Foto: NRJ - © SBS Media Belgium 2019

Elke vrijdag verwelkomen Kim Muylaert en MichaŽl Joossens een gast in hun ochtendshow, die ook een kwartier op een loopband loopt. Deze week was die gast niemand minder dan Ingeborg.

Ze had zich voor de gelegenheid helemaal in het NRJ-rood gekleed, tot de loopschoenen toe.

Maar eerst gaf Ingeborg een exclusieve yoga-sessie aan een aantal luisteraars, waar iedereen onderweg naar de laatste werkdag voor de krokusvakantie, van kon mee genieten.



Na de uitzending liet ze zich door Kim en Michaël uitdagen om voor de allereerste keer een TikTok-filmpje op te nemen. En daar maken we ineens een challenge voor iedereen van: de 'Gratitude Challenge'. Zo hebben de kinderen meteen iets te doen deze vakantie!

Bekijk het filmpje hier en volg vooral haar voorbeeld: https://www.tiktok.com/@nrjbelgie/video/6795851988820151557

Er werd ook nog gepolst naar wat ze van 'Release Me' vindt, het Eurosongnummer van Hooverphonic: 'Ik ben helemaal weg van de stem van Luca! Het nummer zelf heeft wel veel tekst. Ik zou er meer instrumentale muziek ingestoken hebben. Maar wie ben ik om er iets over te zeggen, ik was verdorie voorlaatste.' (lacht)

En wat de loopband betreft: Momenteel staat Zeger Van Noten uit K'amp Waes' aan de leiding met 3740 meter. Ingeborg liep de volle 870 meter.