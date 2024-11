In The End van Linkin Park is het ultieme anthem van 'De Jaren Nul'

'De Jaren Nul' waren deze week terug op Studio Brussel, met een week lang dé beste muziek van 2000 tot 2009. Een heerlijke throwbackweek vol nostalgie én met gastpresentatoren Siska Schoeters, Peter Van de Veire, Sofie Lemaire, Linde Merckpoel en An Lemmens.

De hele week kon er gestemd worden voor de top 100 van 'De Jaren Nul', die vandaag, vrijdag 8 november gepresenteerd werd door Sam De Bruyn en Pien Lefranc. Voor het tweede jaar op rij staat 'In The End' van Linkin Park op 1, een nummer dat door veel luisteraars wordt beschouwd als hét ultieme anthem van dat decennium.

Facts & Figures uit de lijst

Linkin Park blijft razend populair: de band staat op de eerste plaats in zowel 'De Afrekening' van afgelopen zaterdag 2 november als in deTop 100 van 'De Jaren Nul'. Dit bewijst nog maar eens hoé relevant deze band 20 jaar geleden was en nu nog steeds is. Linkin Park heeft drie nummers in de lijst: 'In the End' (1), 'Numb' (5), en 'One Step Closer' (21).

Zornik is de hoogst genoteerde Belg met 'Scared of Yourself' op plaats 2. Ook 'Goodbye' en 'Believe in Me' staan in de lijst. The Killers zakken naar de derde plek met 'Mr. Brightside' en hebben verder 'Somebody Told Me' op plaats 82. Ook Arctic Monkeys staan sterk in de lijst met drie nummers, waaronder 'I Bet You Look Good on the Dancefloor' (8).

Opvallende verschuivingen: Daan stijgt met 'Housewife' naar plaats 18 en komt zo de top 20 binnen. De revival van het nummer dankzij Daan en Glints op Rock Werchter zal daar zeker mee te maken hebben. Krezip klimt naar plaats 6, een verbetering van vorig jaar (17), mede door hun optreden bij Studio Brussel. Sum 41 stijgt ook flink met 'In Too Deep' (van 50 naar 15) en heeft daarnaast 'Fat Lip' op 37. Green Day heeft drie nummers in de lijst en komt volgend jaar naar Rock Werchter. Dan hoor je 'American idiot' (13), 'Boulevard of broken dreams' (29) en 'Jesus Of Suburbia' (50) wellicht live.

Sophie Ellis-Bextor is de opvallendste nieuwkomer met 'Murder on the Dancefloor' op 83, dankzij de populariteit van de succesfilm Saltburn die vol zat met muziek uit De Jaren Nul. De hoogst genoteerde vrouwelijke artiest is Amy Winehouse met 'Back to Black' op plaats 4, gevolgd door Florence + The Machine, die met 'Dog Days Are Over' maar liefst 51 plekken stijgt naar de tiende plaats.

Dit is de volledige top 10 van top 100 van 'De Jaren Nul':

1. Linkin Park - In The End

2. Zornik - Scared of yourself

3. The Killers - Mr. Brightside

4. Amy Winehouse - Back to Black

5. Linkin Park - Numb

6. Krezip - I Would Stay

7. Eminem - Lose Yourself

8. Arctic Monkeys - I Bet You Look Good On The Dancefloor

9. Evanescence - Bring Me To Life

10. Florence + The Machine - Dog Days Are Over