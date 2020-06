Imke Courtois en Christophe Ramont laten in hun hart kijken tijdens 'Lotte Gaat Diep'

Foto: MNM - © VRT 2020

Lotte Vanwezemael, ook wel bekend als Seksuolotte en MNM's eigenste seksuologe, zorgt voor een extra warme zomer met haar nieuwe podcast 'Lotte Gaat Diep'.

In 'Lotte Gaat Diep' ondervraagt Lotte bekende Vlamingen over liefde, seks, vriendschap en relaties.

Lotte Vanwezemael: 'Luisteren naar verhalen van anderen over hun liefdesleven en vriendschappen is boeiend, maar vooral ook leerrijk. Het stelt je gerust dat het ook bij anderen niet altijd even vlot en gemakkelijk gaat en dat ook zij het overleefd hebben. Soms met een traan, maar ook vaak met een lach. In Lotte Gaat Diep ga ik in gesprek met bekende Vlamingen over verschillende onderwerpen: van de invloed van mama/papa worden op je seksleven tot onzekerheden tijdens het daten, single te zijn, de eerste keer en het belang van vriendschappen.'

De volgende bekende Vlamingen komen langs bij Lotte om in alle openheid te vertellen over relaties, seks, vriendschap en liefde:

Maandag 29 juni: zangeres Laura Tesoro, voetbalster Imke Courtois en Blind Getrouwd-deelnemer Christophe Ramont;

Maandag 6 juli: zanger Gers Pardoel;

Maandag 13 juli: Dertigers-actrice Kim Van Oncen;

Maandag 20 juli: acteur Rik Verheye;

Maandag 27 juli: acteurskoppel Bab Buelens en Vincent Banic;

Maandag 3 augustus: 'Thuis'-acteur Nawfel Bardad-Daidj;

Maandag 10 augustus: 'Temptation Island'-deelnemer Fabrizio Tzinaridis;

Maandag 17 augustus: 'Vandaag'-presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis.

'Lotte Gaat Diep' met Laura, Imke en Christophe

Deze morgen werden maar liefst drie afleveringen van 'Lotte Gaat Diep' online gezet. Daarin gaat Lotte in gesprek met Laura Tesoro, Imke Courtois en Christophe Ramont.

Lotte Vanwezemael: 'Het zijn drie verschillende profielen die elk op hun eigen manier omgaan met relaties, seks, liefde en vriendschap. Je hoort ook dat ze op een andere manier spreken over deze thema's: de ene al wat opener dan de andere. Laura heeft op dit moment een relatie en vertelt over de invloed van jong bekend worden op haar liefdesleven. Imke is single, maar heeft het over het effect van spelen in een vrouwenploeg op haar lichaam. Christophe is de enige gast die voor de mannen is en komt uit een 'speciale scheiding' met 'Blind Getrouwd', maar heeft opnieuw de liefde gevonden. Het zijn in elk geval allemaal zeer boeiende verhalen, die zeer herkenbaar kunnen zijn voor de luisteraar.'

Laura, Imke en Christophe lieten elk gedurende een halfuur in hun hart kijken en praatten open met Lotte over hun vriendschappen, seksleven, vroegere liefjes en relaties. Vaak herkenbaar, en bij tijden ook weleens grappig. Zo vertelt Imke Courtois over die keer dat een jongen plots zijn broek aftrok, waarna ze het snel op een lopen zette. De podcasts zijn te vinden op MNM.be en op Spotify.

Podcast 'Lotte Gaat Diep', vanaf maandag 29 juni elke maandagochtend op MNM.be.

'Summer Love'

Daarnaast presenteert Lotte ook de hele zomer lang het MNM-programma 'Summer Love'. 'Summer Love' brengt elke zondagavond een mix van muziek en gesprekken met luisteraars over allerlei thema's, zoals zomerliefjes, voor het eerst op vakantie gaan met je partner, met koppels op reis trekken, en zoveel meer.

'Summer Love', vanaf zondag 28 juni elke zondag van 18.00 tot 21.00 uur op MNM.