'Iedereen Klassiek' maakte 16 000 bezoekers warm voor klassieke muziek

Met 16.000 bezoekers en een programma boordevol muzikale hoogtepunten bewees de 11de editie van 'Iedereen Klassiek' opnieuw dat klassieke muziek springlevend is.

Dit jaarlijks evenement, georganiseerd door Klara, Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en Stad Brugge, transformeerde de stad tot een bruisend muzikaal feest. Jong en oud genoten van verrassende optredens, meeslepende workshops en unieke muzikale ontdekkingen. 'Iedereen Klassiek' laat zien dat klassieke muziek leeft, inspireert en verbindt.

Chantal Pattyn, nethoofd Klara: 'Wat een prachtige en onvergetelijke 11de editie van 'Iedereen Klassiek'! Het is zo hartverwarmend om met zovelen de magie van klassieke muziek te beleven. 'Iedereen Klassiek' was een feest, waar uit volle borst werd meegezongen en gretig werd gewalst!'

De hoogtepunten van 'Iedereen Klassiek 2024'

De dag begon al goed met het koor, het orkest en de solisten van BachPlus. Het koor werd versterkt door het publiek dat afwisselend luisterde naar aria’s en vervolgens uit volle borst meezong met de mooiste orkest-en koormuziek van Mozart zoals ‘Eine kleine Nachtmusik’ en ‘Lacrimosa’ uit het Requiem. Een unieke concertbeleving!

Zingen kon ook op de Brugse Markt tijdens Iedereen Opera. Koordirigent Tom Johnson nam opnieuw iedereen mee op sleeptouw om enkele operakoren te zingen. Tenor Stefan Cifolelli zong ‘Nessun Dorma’ ’s werelds beroemdste aria uit Turandot van Puccini, een echt zakdoekmoment. Daarnaast leefden de bezoekers zich uit op enkele aria’s van Verdi. Op de Markt werd er ook dit jaar gedanst op klassieke muziek tijdens Iedereen danst, deze keer op een wals van Sjostakovitsj. Zoë Demoustier maakte speciaal voor 'Iedereen Klassiek' een korte, geestige en eigentijdse choreografie. En dat viel in de smaak.

Met Halloween in zicht ging ook Eerste hulp bij klassiek in griezelmodus. Clara en Sander lieten de botten kletteren met Danse Macabre van Camille Saint-Saëns. Hoe Saint-Saëns zijn legendarische dodendans creëerde, konden bezoekers ontdekken tijdens een live-opname van de podcast.

In Concertgebouw Brugge maakten onder andere Brussels Philharmonic en pianist Julien Libeer grote indruk, maar het publiek genoot ook van meer intieme voorstellingen als Who doesn’t love Chopin, van Klara-twintiger Marie François en van de Oosterse klarinetklanken van Roeland Hendrikx. Wie altijd al gedroomd heeft van een plaatsje in een orkest, kon bij Artis Dulcedo voor de gelegenheid meespelen als orkestmuzikant, solist of dirigent.

Van zelf zingen en musiceren tot een fantasievolle familievoorstelling bijwonen, er was voor ieder wat wils. Er waren workshops instrumentenbouw, het Vlaams Radiokoor, heel wat jong talent en de Urban Catwalk, waarbij modellen van 20 Brugse boetieks onder begeleiding van Die Verdammte Spielerei de allermooiste herfstcollecties toonden.

Julien Libeer, pianist: '‘Het is een ongelofelijk warm publiek en er valt zeer veel fijne muziek te ontdekken. Er is bijna nergens zoveel muziek te vinden per vierkante meter. Lang leve 'Iedereen Klassiek'!'

'Iedereen Klassiek' is een samenwerking van Klara, Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en de Stad Brugge, met de steun van heel wat andere partners: Cultuurcentrum Brugge, KAAP, Stedelijk Conservatorium Brugge, Muziekhandel Rombaux en Shopping Brugge. Naar goede gewoonte werd de hele stad ingepalmd. Uitvalsbasis was Concertgebouw Brugge. Maar je vond 'Iedereen Klassiek' ook in de Stadsschouwburg, het Provinciaal Hof, de Blindekenskapel, de Sint-Salvatorskathedraal, de Joseph Ryelandtzaal, op de Markt en in en rondom verschillende straten en pleinen en andere locaties in de Brugse binnenstad.

Wie niet in Brugge geraakte, kon alles live volgen via het Klara-kanaal op VRT MAX en op Klara zelf. Tussen al dat moois door, praatten Sieglinde Michiel en Johannes Wirix-Speetjens met artiesten en muziekliefhebbers. De uitzending is opnieuw te beluisteren via het Klara-kanaal op VRT MAX.