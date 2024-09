'Iedereen Klassiek' is terug in Brugge

Op 26 oktober vindt de 11de editie plaats van 'Iedereen Klassiek'. Met alweer een ijzersterk en gevarieerd programma vol verrassingen, met klinkende namen en jong talent!

Chantal Pattyn, nethoofd Klara: ''Iedereen Klassiek' is een hoogdag voor de klassieke muziek. Voor jong en oud en voor elk wat wils. Klara en de partners in Brugge reiken de hand uit naar al wie van klassieke muziek houdt. Voor kenners en liefhebbers en ook voor al wie nog nooit een orkest zag spelen en ongegeneerd wil meezingen op Mozart en Puccini! Welkom op ons feest!'

Kom op zaterdag 26 oktober langs om te proeven van klassiek!

Wie zeker wil zijn van een plaats, kan vanaf 1 oktober tickets bestellen. Dit jaar werken we met het ‘betaal wat je kan’-principe, hiermee geven we iedereen de kans om dit evenement bij te wonen. Het systeem is eenvoudig: de minimumprijs is vijf euro, maar bezoekers zijn vrij om meer te betalen indien ze dat kunnen en willen. Door een extra bijdrage te leveren, wordt het mogelijk om de komende jaren dit evenement te organiseren, en dragen bezoekers bij aan de toegankelijkheid en een inclusieve en duurzame ervaring voor iedereen. Daarnaast zijn er ook tal van activiteiten die gratis bij te wonen zijn. Op deze manier kan iedereen genieten van alles wat Iedereen Klassiek te bieden heeft.

Het volledige programma is te bekijken op vrtmax.be/iedereenklassiek, tickets bestellen kan vanaf 1 oktober via dezelfde link. Ook op concertgebouw.be, aan de balie van In&UIT Brugge of telefonisch via de gratis ticketlijn 078 15 20 20 kunnen bezoekers tickets bestellen. Toch verhinderd op 26 oktober? Maak dan vrienden of familie blij met jouw tickets.

Klara organiseert dit muziekfeest samen met Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en de Stad Brugge. Heel de stad wordt ingepalmd: je vindt 'Iedereen Klassiek' niet alleen in het Concertgebouw, maar ook in de Stadsschouwburg, het Provinciaal Hof, de Blindekenskapel, de Sint-Salvatorskathedraal, de Joseph Ryelandtzaal, op de Markt en in en rondom verschillende straten en pleinen in de Brugse binnenstad.

Alexander Jocqué, artistiek directeur Concertgebouw Brugge: 'En of er plaats is voor klassieke muziek… 'Iedereen Klassiek', dat is een hele dag één groot feest, waar duizenden bezoekers genieten – live, dan wel via een marathonuitzending op Klara, samen met de andere Brugse partners drijvende kracht achter dit unieke event – van tientallen voorstellingen en activiteiten, met klassieke muziek als rode draad. Hoe geweldig is dat?'

Franky Demon, voorzitter Brugge Plus: ''Iedereen Klassiek' staat al 11 jaar lang voor een dynamische samenwerking tussen Klara, Concertgebouw, Brugge Plus, Stad Brugge en talrijke Brugse partners. Ze bundelen de krachten en creativiteit om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken en genieten van de schoonheid van klassieke muziek. Ze laten de Brugse binnenstad bruisen om zo het publiek te bereiken dat moeilijk of zelden de stap zet naar een concertzaal.'

Thuisblijvers hoeven trouwens niets te missen: 'Iedereen Klassiek' is ook te volgen op Klara en het Klara-kanaal op VRT MAX.

Hoogtepunten om naar uit te kijken:

Iedereen opera: samen zingen op de Brugse Markt

Niet is leuker dan samen zingen. Wie er vorig jaar bij was, wil het opnieuw beleven: het grootste operakoor op de Markt in Brugge was een daverend succes. Koordirigent Tom Johnson neemt opnieuw iedereen mee op sleeptouw om enkele operakoren te zingen, zoals het zigeunerkoor van Verdi. Maar 2024 is ook het jaar van Puccini. Daarom zal tenor Stefan Cifolelli ’s werelds beroemdste aria uit Turandot zingen: 'E lucevan le stelle'. Dat wordt een zakdoekmoment. Misschien zwaait Cifolelli wel met zijn zakdoek, want hij studeerde bij de legendarische Pavarotti. Hij trakteert iedereen op de Markt nog met enkele beroemde aria’s van Verdi. ​

Beleef de operavibe. Bereid dit spektakel voor met je eigen koor, of zing gewoon mee en kom individueel, met je familie, vrienden of buren. Iedereen is welkom! Voorbereiden met partituur kan, maar hoeft niet. Tom Johnson leert het je ter plekke aan.

Iedereen opera | Markt Brugge | 14.00 tot 14.50 uur

Iedereen danst

Heb je al eens op klassieke muziek gedanst? Zoë Dumoustier maakte speciaal voor Iedereen Klassiek een korte, geestige, eigentijdse en vooral heel eenvoudige choreografie op een wals van Sjostakovitsj. Zoë is choreograaf onder de vleugels van Ultima Vez en geeft workshops in binnen- en buitenland. Momenteel werkt ze aan een nieuwe voorstelling Hear the Silence, ook op klassieke muziek.

Zoë geeft aan en iedereen volgt! Ervaring en niveau zijn niet belangrijk, de goesting om samen te dansen – in openlucht! – des te meer.

Iedereen danst | 13.00 - 13.30 en 15.15 - 15.45 uur

Brussels Philharmonic en Julien Libeer: Klanken van verbeelding

De bezwerende pianoritmes van de Falla’s 'Ritual Fire Dance' zetten de toon voor een concertavond die tot de verbeelding spreekt: het vioolspel van De Dood nodigt uit tot een 'Danse macabre' bij Camille Saint-Saëns, terwijl Ravel en Chabrier verschroeiende Spaanse landschappen en zuiderse melancholie schilderen in muzieknoten.

Brussels Philharmonic en Julien Libeer | 17:00-17:40 ​ en 18:30-19:10

Zing mee met Mozart

Na Bach en Handel is het de hoogste tijd om de stembanden te smeren voor Wolfgang Amadeus Mozart. Dirigent Bart Naessens selecteert zijn mooiste aria’s, orkest- en koormuziek, zoals 'Eine kleine Nachtmusik' en het 'Lacrimosa' uit het Requiem. Afwisselend luisteren we naar een aria en zingen we een koorwerk mee. Maar niets hoeft. Je kan in stilte meegenieten van dit vocaal vuurwerk. Koor, orkest en solisten van BachPlus maken er een onvergetelijke ervaring van! Met een stel uitzonderlijke solisten, en uzelve!

Voor koorzangers, individuele zangers en luisterende liefhebbers op zoek naar een unieke concertbeleving.

Zing mee met Mozart | 10.30-11.20 – repetitie met publiek om 10.00u

Eerste Hulp bij Klassiek - live

Denk je bij een mandoline alleen maar aan een groenterasp? Begin je al te zweten bij woorden als sonate, scherzo of symfonie? Clara De Decker en Sander De Keere to the rescue, met hun podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Elke week kiezen ze een muziekstuk dat je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Beleef tijdens 'Iedereen Klassiek' een live-opname van Eerste hulp bij klassiek, want in Studio 1 van het Concertgebouw nemen Clara en Sander twee keer live een aflevering op mét publiek!

Eerste Hulp bij Klassiek: Live met Sander Dekeere & Clara Dedecker | Concertgebouw | 10.30 – 11 uur en 11.40 – 12.10 uur

'Iedereen Klassiek' aan huis

Niet iedereen heeft de kans om op zaterdag 26 oktober naar de Brugse binnenstad af te zakken. Maar de missie is: IEDEREEN Klassiek! Daarom laten geëngageerde muzikanten noten waaien bij Komerbi, Overkophuis Zeebrugge, Fika-huis Brugge en Buurtwerk St.Pieters-Brugge.

Een verslag over deze exclusieve miniconcertjes is te vinden op de sociale mediakanalen van Klara. Klassieke muziek aan huis geleverd! Want Klassiek is van IEDEREEN.

Uitvoerders ​

Stefaan De Rycke (viool) en Sanne Deprettere (contrabas) ​

Sara Salvérius (accordeon) & Jean-Philippe Poncin (klarinet)

'Iedereen Klassiek', zaterdag 26 oktober – van 10 tot 19.10 uur in Concertgebouw Brugge en de Brugse binnenstad ​ en van 10 tot 18 uur op Klara en VRT Max.