Iconische Britse misdaadreeks 'Line Of Duty' vanaf zaterdag op Canvas

Foto: Canvas/VRT - © BBC 2020

In het misdaadslot van Canvas komt op zaterdag na 'Face to Face' vanaf zaterdag 2 mei de BBC-serie 'Line of Duty' met onder andere Adrian Dunbar ('Blood') en Martin Comston ('Sweet Sixteen'): hun team pakt corruptie bij de politiediensten aan.

'Line of Duty' is in Groot-Brittannië een van de populairste misdaadreeksen van de voorbije jaren. In 2018 behaalde de serie zelfs de derde plaats in een 'poll' van Radio Times over de beste Britse misdaadreeksen aller tijden (Na 'Inspector Morse' en 'Foyle’s War'). Er zijn ondertussen al vijf seizoenen gemaakt en het zesde is in productie, al heeft de coronacrisis ook bij de BBC roet in het eten gegooid. Maar Canvas begint bij het begin, met reeks 1 (uit 2012).

D.S. Steve Arnott (Martin Compston) is betrokken bij een anti-terrorisme-inval die helemaal fout afloopt. Hij weigert mee te werken aan een doofpotoperatie en wordt daarom overgeplaatst naar de anticorruptie-eenheid AC 12, onder leiding van Ted Hastings (Adrian Dunbar). AC 12 is verantwoordelijk voor het opsporen van corruptie en machtsmisbruik binnen de politiediensten. Arnott werkt er nauw samen met DC Kate Fleming (Vicky McClure), een zeer gerespecteerde en doortastende undercover-agente. Arnott moet samen met Fleming en de rest van het team onderzoeken of het geweldige 'track record' van DCI Tony Gates (Lennie James) van de afdeling moordzaken wel helemaal kosjer is. Hastings verdenkt Gates ervan dat hij zijn cijfers wat al te rooskleurig voorstelt en zijn mooie resultaten als dekmantel gebruikt voor duistere zaakjes.

Scenarist Jed Mercurio (Bodyguard) baseerde zich op verhalen van echte politiemensen 'in the line of duty' en gepensioneerde officieren. De eerste reeks speelt zich af in Birmingham.

'Line Of Duty', vanaf zaterdag 2 mei om 20.35 uur op Canvas.