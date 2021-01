'I Want To Dance Again': Studio Brussel motiveert luisteraars om zich aan coronamaatregelen te houden

Foto: Studio Brussel - © VRT 2021

Hét nieuwjaarsvoornemen voor 2021? Ons aan de coronamaatregelen houden, zodat we snel terug samen kunnen dansen.

En van zodra het mag organiseert Studio Brussel de eerste grote indoor rave post corona. In de Antwerpse Lotto Arena, met The Subs. Datum TBC.

The Subs releasden eind vorig jaar de dancetrack 'I Want To Dance Again', een nummer dat ontstond in de lockdown en duidelijk een snaar raakte bij het grote publiek. Het nummer was een van de meest aangevraagde platen van 'Beats of Love' tijdens De Warmste Week. Studio Brussel en The Subs slaan nu de handen ineen en motiveren de StuBru-luisteraars om zich aan de maatregelen te houden.

Vanaf de coronamaatrdegelen het toelaten om weer 'en masse' te dansen, is er I Want To Dance Again in de Antwerpse Lotto Arena. Het moet de eerste grote indoor rave worden na corona.

Eva De Roo: 'Het idee om weer heerlijk vuil te dansen motiveert mij in ieder geval extra hard om de coronamaatregelen te blijven volhouden. Ik hoop dat onze luisteraars hetzelfde doen!'

Jeroen De Pessemier (The Subs): 'Dansen is iets spiritueels: al je zorgen vergeten, je verstand op nul zetten, resetten. Mensen hebben die ontlading écht nodig. We moeten ons dus aan de maatregelen blijven houden.'

Tickets voor het evenement zijn meteen te koop via de website van Studio Brussel.