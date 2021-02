'Hot N Cold' maakt het extra warm tijdens valentijn

Foto: MNM - © VRT 2021

Zondag 14 februari viert MNM Valentijnsdag met een extra lange uitzending van 'Hot N Cold', de radioshow van MNM-Dj Dorianne Aussems en MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael.

Met deze uitzending trapt MNM ook het nieuwe seizoen van 'Hot N Cold' op gang. De extra lange aflevering over liefde in al haar vormen heeft ook heel wat bijzonders in petto.

De afgelopen week deed MNM een oproep naar luisteraars die tijdens deze coronatijden wel eens op wandeldate willen. Sinds de coronamaatregelen wandelen we allemaal veel, maar misschien zijn sommigen hun vaste wandelpartner een beetje beu. Niet minder dan 3333 luisteraars vulden de vragenlijst op MNM.be in. MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael ging aan de slag met deze inschrijvingen en vormde op basis van de antwoorden op de vragenlijst de twee beste matches. Die twee duo's gaan op Valentijnsdag wandelen onder vakkundige begeleiding van de cupido van dienst: MNM-DJ Robin Keyaert. Wie weet vinden ze hun ideale wandelpartner, of misschien wel méér.

Lotte en Dorianne kijken tijdens deze uitzending ook of de lockdown de liefde aangewakkerd heeft bij de luisteraars of net bekoeld. Was al die tijd samen goed voor je relatie of net niet? En hebben singles online gedatet of toch maar elke avond alleen genetflixt?

Nieuw dit seizoen bij 'Hot N Cold' is de Hotlist op mnm.be en in de MNM-app. Dat is een hete, zwoele en sensuele muzieklijst, gemaakt door Lotte Vanwezemael samen met een jongerenicoon, BV of bekende YouTuber. Met onder meer: Nicolas Caeyers, Average Rob, Senne Misplon, Steffi Mercie en Joey Kwan .

Het nieuwe seizoen 'Hot N Cold' start nu zondag op valentijn met een extra lange uitzending van 14.00 tot 23.00 uur. 'Hot N Cold', iedere zondag van 21.00 tot 23.00 uur op MNM.