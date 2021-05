'Hoodie' wordt Jelle in 'Familie'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Maarten Cop, Pieter uit de succesvolle jeugdserie 'Hoodie' op Ketnet, kruipt vanaf nu in de huid van Jelle Van den Bossche in 'Familie'. Dat weet Het Laatste Nieuws. Hij staat al op de set in Lint, maar zal pas vanaf het najaar op televisie te zien zijn.