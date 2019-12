Hommeles bij de VRT

De VRT heeft directeur media en productie Peter Claes op non-actief gezet. CEO Paul Lembrechts vroeg aan de raad van bestuur om Claes te ontslaan, maar de raad ging daar niet op in. Dat schrijft De Morgen.

Volgens Lembrechts vaart Claes te veel zijn eigen koers, waardoor het moeilijk wordt om met hem samen te werken. Daarom vroeg Lembrechts om het ontslag van Claes, maar in plaats daarvan sprak de raad van bestuur zijn vertrouwen in Claes uit, tot grote verbazing van Paul Lembrechts. Op die manier staan de twee lijnrecht tegenover elkaar, en dat gebeurt op een wel heel ongelegen moment. De VRT bereidt namelijk de vergaderingen met de VRT voor, waarin het takenpakket van de openbare omroep vastgelegd wordt.



Los daarvan is het wel vreemd dat de raad van bestuur niet ingaat op de vraag van de CEO. Volgens goed ingelichte bronnen te maken met het feit dat Claes goede banden heeft met CD&V en N-VA, toevallig twee partijen die in de Vlaamse regering zitten. Claes is namelijk geïnteresseerd om met andere televisiebedrijven aan tafel te gaan zitten om een Vlaamse Netflix te bespreken en begrijpt dat de VRT beter uit het vaarwater van de commerciële zenders blijft. Lembrechts daarentegen is als ex-bankier meer bezig met de cijfers, is niet zo'n voorstander van een Vlaamse Netflix en heeft moeite met de reclameplafonds. Bovendien maakte hij recent niet zo'n goede indruk bij de vertraging van het nieuwe VRT-gebouw.



Het is geen geheim dat de twee al langer niet meer door dezelfde deur kunnen. Beiden solliciteerden in 2015 voor de job van CEO. De keuze viel op Lembrechts, en aanvankelijk konden de twee goed samenwerken. Het plotse ontslag van Bart De Pauw was echter een eerste breekpunt. Nadien volgden nog confrontaties, met de vraag van Lembrechts om Claes te ontslaan als uiteindelijk gevolg.

Bij de VRT weten ze niet hoe het nu verder moet. Kan een CEO die geen steun krijgt van de raad van bestuur wel aanblijven? Kan hij nog samenwerken met Peter Claes? Of zorgt de raad voor een mirakel met Kerstmis en komt er toch nog een oplossing uit de bus?



Bron: De Morgen