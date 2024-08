Hoe klinkt het najaar op jouw favoriete VRT-radiozender?

Radio 1 blijft het VRT-merk bij uitstek dat zijn publiek door de brede actualiteit gidst en mensen inspireert met nieuwe ontdekkingen, inzichten en ervaringen.

Tijdens de tweede helft van september zullen de duidingsprogramma’s focussen op de gemeenteraadsverkiezingen en na 'De Ochtend is er opnieuw 'Het Ontbijt' met Michaël van Droogenbroeck.

Maar eerst presenteert Radio 1 nog de 'Radio 1 Lagelandenlijst' met het absolute kruim van de Nederlandstalige muziek, op zaterdag 7 september. In september is het verder uitkijken naar de duizendste uitzending van 'De wereld van Sofie'. Die wordt gevierd met een groot feest op zondag 15 september, in de Roma in Antwerpen. In 'Geisha' beluister je het persoonlijke familie-epos van actrices Evelien en Marlies Bosmans. De podcast brengt de twee zussen in zes afleveringen van Mol naar Hong Kong, op zoek naar hun verloren erfenis. Later in het najaar pakt Radio 1 ook nog uit met 'Het ontbreekwoord van het jaar'.

Radio2

Radio2 trapt het najaar af vanaf maandag 26 augustus. Xavier Taveirne en het 'WinWin'-team maken je, met het beste consumentenadvies, helemaal klaar voor de drukke septembermaand. Op zaterdag 31 augustus volg je live de finale van 'Zomerhit' in Blankenberge op VRT 1 en Radio2. 'De Zomer Top100' sluit de zomer af op zondag 1 september.

Vanaf maandag 2 september maakt Peter Van de Veire je tussen 6.00 en 9.00 uur weer wakker én hij gaat meteen opnieuw op zoek naar de Beste buurt van Vlaanderen. Van maandag tot en met donderdag, tussen 18.00 en 20.00 uur, kun je naar goede gewoonte bij Kim Debrie terecht voor alle weetjes over muziek van bij ons en voortaan doet ze dat onder een nieuwe naam: 'Radio2 Oh La La'. Romy Deridder hoor je vanaf september op zaterdag en zondag tussen 16.00 en 18.00 uur in een gloednieuw programma met tips en weetjes over activiteiten in het weekend en de komende week.

Ook dit najaar verrast Radio2 je met leuke acties, onder meer naar aanleiding van het Weekend van de Klant en veertig jaar 'De Pré Historie'. Op 17 oktober vindt de 'Radio2 Eregalerij' plaats in Oostende en tussen kerst en nieuw geniet je opnieuw van de 'Radio2 Top2000'.

Klara

Klara zorgt dit najaar voor een fijne mix van vertrouwde en nieuwe programma’s en podcasts. Er komt een tweede seizoen van de podcast 'Eerste Hulp Bij Klassiek' met Clara De Decker en Sander De Keere. Tegen het einde van het jaar mag je een nieuwe Klara-podcast verwachten met Bart Van Loo, gebaseerd op zijn boek ‘Stoute schoenen, in de voetsporen van de Bourgondiërs’, dat begin september verschijnt.

In Brugge is Iedereen klassiek dit jaar toe aan de elfde editie. Het grote muziekfeest is er voor iedereen, van kenner over liefhebber tot wie klassiek wil leren kennen. In oktober zendt Klara The original soundtrack live uit op de World Soundtrack Awards. Jouw absoluut favoriete werken hoor je eind november in de 'Klara top 100'.

Studio Brussel

Het najaar bij Studio Brussel, dat is veel continuïteit en vertrouwde afspraken, met af en toe een kleine verrassing. Fien en Thibault staan op tussen 6.00 en 9.00 uur, en spelen vanaf maandag 26 augustus elke dag opnieuw het razend populaire De wekker. Kersvers op de middag: Dries Lenaerts. Hij presenteert tussen 12.00 uur en 13.00 uur 'Dries op een rij', een muzikaal spelprogramma. Pien Lefranc is voortaan de nieuwe stem van 'De Jaren Nul'. Vaste waarden Joris Brys, Kirsten Lemaire, Eva De Roo en Michèle Cuvelier blijven op post. Je hoort hen respectievelijk in de voormiddag, namiddag, avondspits en 'Radar'.

Op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur trapt een bijzonder duo het weekend op gang: Gunther Desamblanx en Olga Leyers. Nog nieuw in het weekend is Joris Hessels, die op zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur de Studio Brussel-luisteraar wakker maakt. Natuurlijk stuurt Studio Brussel je ook dit najaar naar de beste concerten met De guestlist en pakt weer uit met exclusieve 'Studio Brussel Live Live'-optredens, met als eerste Fontaines D.C. in september.

VRT Radio Bene

Het digitale radiostation VRT Radio Bene start het nieuwe seizoen op zondag 1 september met One Hit Wonder-dag. In de eerste week van september hoor je de 'Radio Bene Evergreen 500' van de 70’s en later dit najaar is er nog de 'Evergreen1000'. De vertrouwde VRT Radio Bene-stemmen blijven op post en krijgen het gezelschap van populaire artiesten van bij ons.

De Tijdloze

Ook het digitale radiostation De Tijdloze is dit najaar niet kapot te krijgen. Met 'Jouw Tijdloze ochtendradio' met Sofie Engelen, 'For Those About To Rock' met Stijn Van de Voorde, 'Easy Bies - Easy like Sunday morning' met Jan Van Biesen en 'De Tijdloze Dansant'. Op de laatste dag van het jaar hoor je traditiegetrouw 'De Tijdloze 100', de langstlopende en meest gereputeerde eindejaarslijst van Vlaanderen met de honderd beste platen aller tijden.