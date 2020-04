HLN lanceert eerste 24/7 live nieuwsvideostream in Vlaanderen: HLN LIVE

Foto: © DPG Media 2020

HLN lanceert maandag 20 april de eerste 24/7 live nieuwsvideostream in Vlaanderen: HLN LIVE. Via HLN LIVE kunnen ingelogde gebruikers elk moment van de dag live het nieuws volgen in beeld.

Van de verschillende nieuwsverhalen van de dag, live evenementen en persconferenties, breaking news tot weer- en verkeersupdates: HLN LIVE zorgt voor een constante nieuwsflow. Iedereen kan HLN LIVE vanaf vandaag gratis bekijken via HLN.be en de HLN-app.

Geert Dewaele, hoofdredacteur News City Video: 'Het nieuws stopt nooit: elke seconde komt er nieuws binnen. Met HLN volgen en maken we dat nieuws de hele dag door in tekst en foto’s, en steeds vaker ook in video. Zo worden er maandelijks al 100 miljoen video’s bekeken op HLN. Dankzij HLN LIVE zorgen we nu ook 24/7 voor live videobeelden en actuele nieuwsverhalen. Dat is een primeur voor Vlaanderen. We hebben trouwens de afgelopen maand in de volle coronacrisis al een soft launch gedaan van HLN LIVE en we noteren nu al dagelijks zo’n 150.000 bezoekers. Onze speciale livestream van de Ronde tegen Corona had zelfs meer dan 600.000 kijkers op HLN LIVE.'

HLN LIVE is er de hele dag door met beelden. De live nieuwsvideostream wordt gevoed door verschillende nationale en internationale bronnen: van VTM NIEUWS, regiojournalisten, CNN, … En bij breaking news, zullen de journalisten van HLN en VTM NIEUWS extra toelichting geven.

Nicholas Lataire, adjunct-directeur News City: 'Voor HLN LIVE bundelen HLN en VTM NIEUWS nog meer de krachten. VTM NIEUWS is er op vaste tijdstippen voor de kijker en op de grote momenten. Maar het nieuws stopt eigenlijk nooit. Sommige gebeurtenissen wil je meteen zien. Nu, terwijl ze gebeuren. Met HLN LIVE kan onze VTM NIEUWS-redactie er mee voor zorgen dat je het belangrijkste nieuws de hele dag, 24/7, live in beeld kan volgen. HLN is zo meer dan ooit de digitale partner van VTM NIEUWS.'