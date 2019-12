Hilde De Baerdemaeker opnieuw in 'Familie'

Binnenkort maakt actrice Hilde De Baerdemaeker opnieuw haar opwachting als Liesbeth Pauwels in de populaire VTM-soap, een rol die ze eerder al van 2012 tot 2016 speelde. Dat lezen we in Het Laatste Nieuws.

'Liesbeth heeft iets ergs meegemaakt en heeft daarom de hulp van haar vader Patrick nodig', legt De Baerdemaeker uit. 'Natuurlijk komt ze ook haar ex-man Benny en zijn nieuwe vriendin Robyn weer tegen, wat uiteraard een invloed zal hebben op de verhaallijnen in 'Familie', gaat ze verder. 'Sinds vorige maand sta ik weer op de set, en het was een fijn weerzien met de collega’s, al viel het me op dat Roel Vanderstukken wat rustiger is geworden sinds zijn hartoperatie', besluit Hilde De Baerdemaeker.



Bron: Het Laatste Nieuws