'Het Rad' keert terug en zoekt nieuwe kandidaten

Foto: © VIER 2020

Klinkers kopen en de meest fantastische prijzen winnen, dat kan binnenkort weer naar hartenlust op VIER. Met gemiddeld meer dan een half miljoen kijkers en afgetekend marktleiderschap was 'Het Rad' afgelopen zomer het meest verrassende tv-succes.

VIER verklaart de meest populaire televisiewinkel ter wereld dan ook weer voor geopend, en zoekt kandidaten voor het verdraaid verrassend spelprogramma. Kandidaten kunnen zich vanaf woensdag 14.00 inschrijven via vier.be, maar 'Het Rad' zou 'Het Rad' niet zijn, zonder een ontzettend fijne twist: VIER geeft morgen drie mensen de kans om zich rechtstreeks te verzekeren van een deelname.

Dit kan door de woordpuzzels via de Instagram van VIER op te lossen en de locatie van het rad - een kleine versie die woensdag ergens in Vlaanderen zal staan - te achterhalen. De eerste drie speurneuzen die het rad vinden en er een draai aan geven, zijn meteen verzekerd van hun plaats aan het echte rad in de televisiestudio.

Omwille van corona en de uitgestelde sportzomer koos VIER dit najaar voor een bewust brede spreiding van zijn programma's. Na de eerste lading pakt VIER binnenkort uit met dubbel (10!) zoveel nieuwe seizoenen en programma's. Zo staat 'De Slimste Mens ter Wereld' voor de deur, start vanavond '#hetisingewikkeld' en later komen daar ook nog 'De Anderhalve Meter Show', 'Ja, Chef!', 'Justice For All', 'Ooit Vrij', Champions League, 'Het Rad' en 'Spitting Image' bij.