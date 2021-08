Het nieuwe radioseizoen op Klara

'Ampersand', dat is die elegante krul die dingen of mensen die samenhoren met elkaar verbindt. Bonnie & Clyde, Rodgers & Hammerstein, Gilbert & George, en vanaf woensdag 1 september ook de luisteraar & Klara en Sander De Keere & Sieglinde Michiel!

Want met een elegante zwier mensen en muziek met elkaar verbinden, dat gaan zij ook doen. Wat beweegt de luisteraars? Wat maken wereldgebeurtenissen muzikaal bij hen los? Welke band hebben zij met componisten en uitvoerders? Sander en Sieglinde luisteren naar hen, delen hun verhalen en proberen hen af en toe ook te verrassen. Vanaf woensdag 1 september hoor je 'Ampersand' elke weekdag van 9.00 tot 12.00 uur op Klara en via de Klara-app.

In de eerste 'Ampersand' heten Sander De Keere en Sieglinde Michiel de luisteraar samen welkom. Daarna presenteren ze het programma afwisselend. 'Ampersand' komt er door het pensioen van Bart Stouten, die jarenlang het voormiddagprogramma 'Klassiek Leeft' presenteerde.

'Pompidou'

Klara's dagelijkse ontmoeting met de wereld van de kunst blijft een vaste waarde. Chantal Pattyn krijgt dit seizoen Heleen Debruyne aan haar zijde als presentator. Dit najaar pakt 'Pompidou' uit met enkele specials. Op woensdag 1 september is het precies honderd jaar geleden dat de Nederlandse schrijver Willem Frederik Hermans geboren werd. Daarom neemt 'Pompidou' zijn werk nog eens grondig onder de loep op woensdag 1 en donderdag 2 september. Heleen Debruyne en Christophe Vekeman vlooien leven en werk van Hermans uit met biograaf Willem Otterspeer en schrijvers Peter Terrin en Arie Storm. En op woensdag 29 september is het tien jaar geleden dat Hella Haasse overleed, de grande dame van de Nederlandse letteren. 'Pompidou' brengt haar een eerbetoon. Afspraak vanaf woensdag 1 september, van maandag tot en met donderdag van 17.00 tot 18.00 uur op Klara, via de Klara-app en als podcast.

'Streuvels'

Op dinsdag 3 oktober 1871, 150 jaar geleden dus, werd de Vlaamse schrijver Stijn Streuvels geboren. Klara en het Letterenhuis presenteren naar aanleiding daarvan de podcast en radioreeks 'Streuvels'. De zender brengt Stijn Streuvels in beeld met kenners en liefhebbers van zijn werk, met zijn kleindochter en nazaten van zijn beste vrienden. Met schrijfbroeders en -zusters van vandaag. Op zondag 3, 10 en 17 oktober, telkens van 18.00 tot 20.00 uur op Klara, via de Klara-app en als podcast. Met Gudrun De Geyter.

Vaste waarde

'Iedereen Klassiek'

Eindelijk weer hét feest van de klassieke muziek, in Concertgebouw Brugge en de Brugse binnenstad. Voor jong en oud, om samen klassiek te beleven, verwonderd en geraakt worden. Afspraak op zaterdag 30 oktober.