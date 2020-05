'Het Mooiste van de Wedstrijd' nu ook op tv

Op vraag van vele muziekliefhebbers biedt Canvas zijn alternatief voor de uitgestelde Koningin Elisabethwedstrijd niet alleen online aan (deze week op canvas.be / VRT NU), maar ook op televisie: volgende week op het Kanaal van Ketnet, al vele jaren de vaste stek van de Koningin Elisabethwedstrijd.

'Het Mooiste van de Wedstrijd' is een bloemlezing van 12 legendarische concerten uit de rijke geschiedenis van de Koningin Elisabethwedstrijd, gepresenteerd door Katelijne Boon en met het originele panel-commentaar van destijds. Elke dag worden twee memorabele concerten uitgezonden.

En wie niet tot volgende week kan wachten, kan uiteraard nu al terecht op canvas.be, waar de concerten trouwens een maand lang beschikbaar blijven.

Het aanbod op tv van dag tot dag:

Maandag 1 juni

Eliane Rodrigues (Brazilië, 3e laureaat piano 1983): 4e Pianoconcerto van Ludwig van Beethoven, Valses nobles et sentimentales van Maurice Ravel, en als plichtwerk 4e Pianoconcerto van Frédéric Devreese

Yossif Ivanov (België, 2e laureaat viool 2005): 1e Vioolconcerto van Dmitri Sjostakovitsj, 3e Vioolsonate van Johannes Brahms, en als plichtwerk Obscuro etiamtum lumine van Javier Torres Maldonado

Dinsdag 2 juni

Andrei Nikolsky (Rusland, winnaar piano 1987): 3e Pianoconcerto van Sergei Rachmaninov, Barcarolle op.60 van Frédéric Chopin, en als plichtwerk Rotations van Piet Swerts

Jodie Devos (België, 2e laureaat zang 2014): o.a. 'Vorrei spiegarvi, oh Dio' van Wolfgang Amadeus Mozart, 'Amor' van Richard Strauss, en 'Glitter and be gay' uit 'Candide' van Leonard Bernstein

Woensdag 3 juni

Yuzuko Horigome (Japan, winnares viool 1980): Vioolconcerto van Jean Sibelius, 1e Vioolsonate van Johannes Brahms, en als plichtwerk 1e Vioolconcerto van Frederik van Rossum

Thomas Blondelle (België, 2e laureaat zang 2011): o.a. 'Dies Bildnis ist bezaubernd schön' uit 'Die Zauberflöte' van Wolfgang Amadeus Mozart, 'Revelge' van Gustav Mahler en 'Thou shalt break them' uit 'Messiah' van Georg Friedrich Händel

Donderdag 4 juni

Vadim Repin (Rusland, winnaar viool 1989): Vioolconcerto van Tsjaikovski, 3e Vioolsonate van Johannes Brahms, en als plichtwerk Fantasia Rondino Con Tema Reale van André Laporte.

Lukáš Vondráček (Tsjechië, winnaar piano 2016): 3e Pianoconcerto van Sergei Rachmaninov, en als plichtwerk A Butterfly’s Dream van Claude Ledoux

Vrijdag 5 juni

Marie-Nicole Lemieux (Canada, winnares zang 2000): oa 'Ich bin der Welt abhanden gekommen' van Gustav Mahler, 'Au cimetière' en 'L'île inconnue' van Hector Berlioz, en 'Ombra felice ! - Io ti lascio, e questo addio' van Wolfgang Amadeus Mozart

Anna Vinnitskaya (Rusland, winnares piano 2007): 2e Pianoconcerto van Sergei Prokofiev, 13e Pianosonate van Ludwig van Beethoven, en als plichtwerk La Luna y la Muerte van Miguel Gálvez-Taroncher.

Zaterdag 6 juni

Pierre-Alain Volondat (Frankrijk, winnaar piano 1983): 2e Pianoconcerto van Franz Liszt, 4 Ballades van Johannes Brahms, en als plichtwerk 4e Pianoconcerto van Frédéric Devreese

Nikolaj Znaider (Denemarken, winnaar viool 1997): Vioolconcerto van Sibelius, Vioolsonate van Claude Debussy, en als plichtwerk Raptus van Hendrik Hofmeyr

Vanaf maandag 1 juni tot zaterdag 6 juni, telkens om 21.05 uur op Canvas.