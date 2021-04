'Het Journaal Laat' wordt langer

Bij de aankondiging van de nieuwe 'Journaal'-studio kondigde de VRT al aan dat vooral de late nieuwsuitzending een upgrade zou krijgen. En dat wordt nu concreet.

Vanaf mei wordt 'Het Journaal Laat' tien minuten langer. Dat blijkt uit de meest recente programmaschema's van Eén. Daarnaast zullen de late uitzendingen vanaf mei afwisselend gepresenteerd worden door Xavier Taveirne en Goedele Wachters.

Nog nieuw is dat er nu ook in de late uitzending van 'Het Journaal' nu en dan gasten in de studio aanwezig zullen zijn. Dat was de voorbije jaren niet het geval, tenzij bij speciale gelegenheden.

Bron: Eén/hln.be