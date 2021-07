Het Joe Muziekrad draait deze zomer in Westende

'We're flying high, we're flying right up to the sky' mag deze zomer gerust letterlijk genomen worden. Van zaterdag 24 juli tot en met zondag 15 augustus trakteert Joe iedereen namelijk op een gratis - coronaproof - ritje in het muzikaalste en gezelligste reuzenrad van het land: het Joe Muziekrad.

Met aan de ene kant een adembenemend zeezicht en aan de andere kant een ongezien uitzicht op het binnenland slaat de radiozender drie weken lang zijn tenten op aan de Koning Ridderdijk van Westende. Elk weekend maken de Joe-dj's er van 11.00 tot 22.00 uur live radio. Nu zaterdag 24 juli openen Joe-dj's Jan Bosman en Heidi Van Tielen samen met Belle Perez en burgemeester Jean-Marie Dedecker om 11.30 uur officieel het Joe Muziekrad.

In het Joe Muziekrad zijn de verschillende digitale zenders van Joe te horen. Zo krijgt iedereen tijdens het gratis ritje een DAB+-ontvanger mee om te genieten van een fantastisch uitzicht én de beste muziek op Joe Lage Landen, Joe Easy, Joe 60’s & 70’s, Joe Top 2000 of Joe 80’s & 90’s. Joe organiseert elke weekdag tussen 19.00 en 20.00 uur ook een muzikale thema-avond. Van een uur vol disco fever en liefdesnummers tot een uur met alleen maar zomerse sferen en kerstmuziek.

Robin Vissenaekens, Channel manager Joe: 'Het is de eerste keer dat we met onze radiozender in de zomer voor een langere periode naar de Belgische kust trekken. Drie weken lang staan we met het Joe Muziekrad letterlijk op een paar meter van het strand. Het is voor ons belangrijk om onze luisteraars iets te laten beleven, dus is het Joe Muziekrad gratis. Iedereen die langskomt en een ritje maakt zal kennis maken met onze digitale zenders zoals Joe 60’s & 70’s of onze jongste telg Joe Lage Landen met de grootste Nederlandstalige hits. Niks mooier dan een prachtig uitzicht met een greatest hit van Joe.'

Bekende Vlamingen zijn 'radmeesters' van dienst

Vier weekends op rij zal er elke zaterdag en zondag een bekende Vlaming 'radmeester' van dienst zijn. De bekende Vlaming zorgt mee voor het goede verloop aan het Joe Muziekrad, brengt ter plaatse live verslag uit op de radio en draait ook aan het wedstrijdrad waarbij de Joe-luisteraars kans maken op talloze prijzen. In het openingsweekend zijn Belle Perez (zaterdag 24 juli) en Kato & Tom van The Starlings (zondag 25 juli) voor een dag de 'radmeesters'. Maar ook Andy Peelman, Kathleen Aerts, Metejoor, Camille Dhont, Jo Hens en nog heel wat anderen zullen deze zomer aan het Joe Muziekrad staan.

Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, is blij met de komst van Joe en kijkt vooral uit naar het reuzenrad: 'Het wordt een prachtig zicht. De komst van Joe naar onze gemeente klonk als muziek in de oren en een reuzenrad is altijd een topattractie. Omdat we voor het Joe Muziekrad het mooiste plekje in onze gemeente reserveerden, wordt dit voor velen letterlijk het hoogtepunt van een geslaagde zomervakantie. Het is fantastisch dat mensen dit fenomenale stukje Westende als een sierlijke zeemeeuw kunnen bewonderen terwijl ze hun geliefde deuntjes beluisteren.'

Het Joe Muziekrad is van zaterdag 24 juli tot en met zondag 15 augustus op weekdagen geopend van 13.00 tot 20.00 uur en in het weekend van 11.00 tot 22.00 uur.