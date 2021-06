HBO Max reeks 'Raised by Wolves' op Streamz zet aan het denken over toekomst van opvoeding

Kunnen androids kinderen grootbrengen en zo het menselijke ras behoeden van de ondergang? Dat is het uitgangspunt van 'Raised by Wolves'. In deze prestigieuze science fiction reeks van Ridley Scott hebben twee androids de taak gekregen om op de mysterieuze planeet Kepler-22b kinderen op te voeden en zo het menselijke ras een tweede kans te geven nadat de aarde verwoest wordt in een religieuze oorlog.

De kijker wordt meegenomen in een post apocalyptische wereld, waarin religie en ideeën over opvoeding verdeeldheid zaaien.

Scott, die ook de eerste twee afleveringen regisseerde, verkent met deze reeks de toekomst van AI en geloofsovertuigingen. Maar kunnen we in de toekomst echt met een gerust hart de opvoeding van onze kinderen aan androids overlaten? Streamz vroeg enkele ouders naar 'Raised by Wolves' te kijken en deelt hier hun bevindingen.

Ouderschap en opvoeding, of dat nu door mensen of androids is, zijn enorm belangrijke thema's in de science fiction reeks. Aaron Guzikowski, bedenker en showrunner, kwam met het idee voor de reeks toen hij zelf vader werd. 'Ik denk dat wanneer ik zelf kinderen kreeg en zag hoe technologie zich aan hen opdrong, in voor- en tegenspoed, dat het idee voor de reeks ontsprong. Ook bij mezelf: ik heb m'n gsm continu bij me en vraag me soms af of ik mijn telefoon gebruik of mijn telefoon mij. Wie weet waar het allemaal naartoe gaat? En wat het betekent voor mijn kinderen?'

Science Fiction of realiteit?

De serie zet aan tot denken over onder andere de toekomst van technologie en de vervangbaarheid van de mens. Technologie speelt nu al een grote rol in de opvoeding van onze jeugd, denk bijvoorbeeld aan de alomtegenwoordigheid van schermen, de macht van sociale media of het schoolsysteem dat zich het afgelopen corona jaar plots volledig online moest navigeren. Net zoals op Kepler-22b helpen machines onze kinderen op te voeden. Maar onze tools vandaag staan nog lang niet zo ver als de androids 'Mother' (Amanda Collin) en 'Father' (Abubakar Salim) in de reeks. Hoe ver staan we hier nog vanaf?

Elke Boudry en Karen Linten van MediaNest gingen erover in gesprek met een paar tieners. MediaNest is een website voor ouders over mediaopvoeding, ze zijn dan ook volledig op de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen en hoe die invloed hebben op kinderen en hun ouders.

'Al vanaf de eerste aflevering weekte 'Raised By Wolves' heel wat los bij de tieners. De reeks wekte meteen hun aandacht, ze vonden het erg fascinerend. Er kwamen dan ook spontaan gesprekken op gang over robots en technologie, een wilde brainstorm over waarvoor ze zelf robots zouden willen gebruiken was zo geboren. 'Robots mogen mijn saaie klusjes in huis wel doen’ of ‘robots mogen mijn huiswerk maken in mijn plaats' werd al snel gezegd, maar ook over de toekomst werd nagedacht. De ene tiener zou het handig vinden om later een hulpandroid te hebben om hun kinderen op te voeden, de andere vond dat dan weer helemaal niets.'

In elk geval: deze reeks is dé gelegenheid bij uitstek om het met je tiener eens te hebben over de toekomst van technologie en de ethische vragen die daarbij komen kijken. Want kunnen androids echt mensen vervangen? Hoe maakt AI ons leven nu al gemakkelijker? En zijn er dingen die androids misschien wel nooit gaan kunnen?

Androids kunnen ook niet alles

Voor ouders kan de reeks ook een zekere geruststelling bieden, want zelfs bij androids die geprogrammeerd zijn om kinderen op te voeden, gaat het wel eens mis. De ouders van online magazine Maison Slash keken naar 'Raised by Wolves' en – hoewel we nog lang niet richting Keppler 22b zullen vertrekken – vonden herkenning in de futuristische reeks: 'Kinderen opvoeden is een hele klus. Ook voor androids blijkbaar. Je kinderen in leven houden, -het is nu bewezen- is al een overwinning op zich. Mother and father slagen er bijvoorbeeld maar in om slechts één kind van de zes in leven te houden. En dat al in aflevering 1. Als er iets is dat 'Raised by Wolves' bevestigt, is het dat kinderen grootbrengen een serieuze uitdaging is. Zelfs als je geprogrammeerd bent als een android.'

Momenteel wordt het tweede seizoen opgenomen, waarin heel wat nieuwe castleden op Keppler-22b terechtkomen zoals de Deense acteur Peter Christoffersen '‘When the Dust Settels'), Selina Jones ('Fragments'), Morgan Santo ('The Watch'), James Harkness ('The Victim', 'Anne Boleyn'), Kim Engelbrecht ('Eye in the Skye', 'The Flash') en Jennifer Saayang ('Cursed', 'The Capture').

