Hanne & Davy en Candice & Marijn zijn 'Blind Getrouwd' op Valentijn

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Hanne (31, lerares lager onderwijs) en Davy (33, ambtenaar Lokale Politie) zijn het eerste koppel van de nieuwe, zesde reeks van 'Blind Getrouwd'. Op valentijnsavond zagen de kijkers van VTM hen het jawoord geven in het stadhuis van Lier.

Een primeur in deze nieuwe reeks is dat de ambtenaar van de burgerlijke stand het kersverse bruidspaar zich nu zelf aan elkaar laat voorstellen.



Hanne: 'Ik ben goed in het opvullen van ongemakkelijke stiltes en je kan met mij naar buiten komen want ik kan me goed mengen in verschillende gezelschappen. Ik ga proberen de vrouw te zijn die jij nodig hebt.'

Davy: 'Ik voel me klaar om ja te zeggen. Muziek is heel belangrijk in mijn leven, vandaar deze slagzin van de band Het Zesde Metaal: 'Ik geef jou straks een ring, gooi er de handdoek niet in'.'

Hanne was alvast vertederd: 'Een man die zo’n dingen kan zeggen, ik vind dat geweldig'. Dat Davy voor hun eerste kus z’n wang aanbood ('de flater van m'n leven') bedekte ze met de mantel der liefde én een grote glimlach. Davy: 'Wat Hanne zo mooi maakt, is dat ze zo naturel is, maar ook haar lach vind ik heel fijn.'

Het stadhuis van Beveren is blijkbaar een hotspot om Pokémons te vangen. Maar vanavond keken Candice (31, lerares secundair onderwijs) en Marijn (36, project manager) er voor de eerste keer in elkaars ogen. Ook hier was die eerste persoonlijke voorstelling meteen veelbelovend.

Candice: 'Ik wil er een mooi en boeiend verhaal van maken, gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid en respect. Dus laten we ervoor gaan en beginnen aan een nieuw hoofdstuk in ons leven.'

Marijn: 'Normaal zou ik je moeten vertellen hoe geweldig onze eerste date was. Maar hier staan we op onze trouw en ik ken je nog maar net. Maar ik kan met zekerheid zeggen dat je er stralend uitziet, met een fantastisch mooie lach. En ik beloof je dat ik nog ongelooflijk vaak die mooie lach op jouw gezicht wil toveren.'

Het ijs was meteen gebroken. Marijn: 'Al vanaf het begin dacht ik: als het een plezante madam is, komt dat goed. En door die lach en die pretoogjes te zien, wist ik: het zit goed.' En ook Candice is tevreden met haar nieuwste Pokémon: 'Ik vind 't ne schone jongen. Ik val wel op mannen met kuiltjes, ik vind dat heel aantrekkelijk. Ik zag het direct.'

Het jawoord van Veerle & Sven en de voorstelling van het laatste koppel Nathalie en Dennis zie je op zondag 21 februari in de tweede aflevering van 'Blind Getrouwd' bij VTM.