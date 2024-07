Goal!-actie van Play Nostalgie en Jan Vertonghen brengt 18.657 euro op voor het goede doel

Play Nostalgie en Jan Vertonghen hebben de voorbije maand verschillende acties georganiseerd om geld in te zamelen voor de Jan Vertonghen Foundation.

Zo was er een speciale radioshow met Pedro Elias en Wesley Sonck. Het hoogtepunt van de actie was een veiling met hebbedingen, zoals gesigneerde voetbalshirts, gesigneerde EK-wedstrijdballen en een leuke ervaring voor jonge voetballers die met het nationale elftal het veld op mogen in het najaar.

18.657 euro, dat is het totaalbedrag dat de acties van Play Nostalgie en de Jan Vertonghen Foundation hebben opgeleverd. Dat heeft dj Bart De Raes vanmiddag bekendgemaakt op Play Nostalgie, vanuit de zomerstudio in Nieuwpoort. Het geld gaat naar de Foundation, die meer kinderen aan het bewegen wil krijgen en die daarmee een speelveldje in het Middelheimziekenhuis zal aanleggen. Dat zal aan de afdeling van de kinder- en jeugdpsychiatrie (UKJA) komen.

Jan Vertonghen is enorm dankbaar dat het gelukt is om het nodige geld bij elkaar te krijgen: 'Ik wil iedereen enorm bedanken voor alle giften, en ik kan jullie verzekeren: het geld gaat goed terechtkomen. Daarmee kan mijn Foundation een superdeluxe speelveldje aanleggen in het Middelheimziekenhuis in Antwerpen. Zowel kinderen die er een tijd moeten verblijven als kinderen uit de buurt zullen zich er in de toekomst kunnen amuseren. Ik kijk er al naar uit om dat veldje binnenkort te openen. Dikke merci!'

Om aan meer dan 18.000 euro te geraken, zette Play Nostalgie verschillende acties op poten. Op 8 juni was er een radiouitzending rond de start van het EK voetbal in Duitsland, met als gasten Pedro Elias en Wesley Sonck. Pedro Elias getuigde toen zelf hoe belangrijk beweging en afleiding kunnen zijn voor kinderen in het ziekenhuis, naar aanleiding van zijn eigen zoon die behandeld werd voor kanker en daardoor lange tijd in het ziekenhuis moest verblijven.

Voor die radioshow konden luisteraars tickets kopen, waarvan de opbrengst naar de actie ging. Bovendien deed ook automerk en EK-sponsor BYD een mooie duit in het zakje om de show te sponsoren. De uitzending was ook het startschot van de grote Goal!-veiling, waar luisteraars van Play Nostalgie konden bieden op onder meer voetbalshirts gesigneerd door de nationale voetbalploeg en gesigneerde EK-wedstrijdballen. Daarnaast kon een jeugdvoetbalploeg ook geld geven voor een fijne voetbalervaring: de jeugdploeg mag namelijk in oktober bij aanvang van een thuiswedstrijd van de nationale ploeg mee het veld op.

Voor al die mooie hebbedingen werd grof geld geboden. Populairste item in de veiling bleek uiteindelijk het shirt van onze eigenste Jan Vertonghen, met zomaar even 2.450 euro. Misschien niet toevallig na zijn aangekondigde afscheid bij de nationale ploeg. Ook de shirts van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku bleken heel populair, net als de ervaring voor de jeugdvoetbalploeg die binnenkort mee het veld zal op mogen. Tot slot heeft veilingplatform Vavato het eindbedrag nog opgekrikt door 2€ te schenken per bod dat op de Goal!-veiling is uitgebracht.

Dat de luisteraars van Play Nostalgie zo vrijgevig geweest zijn, maakt ook dj Bart De Raes enorm blij: 'Je weet dat best veel mensen het EK volgen en graag voetbal kijken, maar dat ze ook zo gul zouden zijn voor een goede doel rond voetbal, doet plezier aan het hart.'

Opening speelveldje

De komende weken starten de werken om het gloednieuwe speelveldje aan te leggen aan het UKJA, bij het Middelheimziekenhuis in Antwerpen. In september hopen Play Nostalgie en de Jan Vertonghen Foundation het veldje officieel te openen. Meer nieuws daarover volgt snel!

De Goal!-actie van Play Nostalgie kwam tot stand met dank aan de Jan Vertonghen Foundation, veilingplatform Vavato en EK-sponsor BYD.