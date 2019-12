Gloednieuwe lijst 'De Favoriete 1000' bij Qmusic

Vrijdag 13 december, geeft het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck het startschot van 'De Favoriete 1000'.

De gloednieuwe lijst is tot en met vrijdag 20 december te horen bij Qmusic en is volledig gekozen door de luisteraars. 'We sluiten het decennium bijna af, dus willen we met Qmusic iets doen wat we nog nooit gedaan hebben. 'De Favoriete 1000' wordt een groot muzikaal feest met de hits van je leven, van vroeger tot nu. Onze luisteraars hebben gestemd op de nummers die iets voor hen betekenen of waar ze een goede herinnering aan hebben', vertelt Sam.

Welke nummers voor Sam, Inge, Wim, Maarten en Dorothee hoog mogen eindigen in 'De Favoriete 1000'?

Sam

Coldplay - Trouble

Linkin Park - In The End

Justin Bieber - Sorry

Inge

Queen - Killer Queen

Justin Timberlake - Mirrors

Oasis - Don't Look Back In Anger

Wim

Marco Borsato & Jada Borsato: Samen voor altijd

Rihanna: Stay

Elton John: Rocket Man

Maarten

David Guetta & Flo Rida - Club Can't Handle Me

Blink 182 - First Date

Dire Straits - Money For Nothing

Dorothee

Justin Timberlake - Mirrors

Hanson - Mmm Bop

Queen - Hammer To Fall