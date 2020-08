'Gillis & Govaerts' gidsen je door de avondspits op MNM

MNM-dj Peter Van de Veire maakte zonet bekend dat niemand minder dan Laura Govaerts en Sander Gillis het avondspitsblok op MNM voor hun rekening zullen nemen. Vanaf vandaag loodst dit energieke duo met Gillis & Govaerts de MNM-luisteraars door de leukste avondspits van het land.

Vandaag werd de aftrap gegeven voor het najaar van MNM. Van 06.00 tot 16.00 uur presenteerde Peter Van de Veire non-stop vanuit de MNM-studio, terwijl de andere MNM-dj's in duo's door Vlaanderen trokken. Estafettegewijs voerden ze opdrachten uit om sleutels te bemachtigen. Met die sleutels slaagden ze erin om de nieuwe Avondshow-dj's te bevrijden uit 'De Lux'. Niemand minder dan Sander Gillis en Laura Govaerts zullen het avondspitsblok 'Gillis & Govaerts' presenteren. En dat is niet het enige wat MNM dit najaar in petto heeft!



'Gillis & Govaerts'

Vanaf vandaag loodsen MNM-dj's Sander Gillis en Laura Govaerts de luisteraars door files, huiswerk en de avondrush met een goede mix van actualiteit en entertainment tijdens Gillis & Govaerts. Geregeld trekt het duo erop uit om samen met de luisteraars te beleven wat er gebeurt in hun leven. Gillis & Govaerts brengt laagdrempelige duiding bij het nieuws en gaat geen enkel moeilijk of maatschappelijk relevant onderwerp uit de weg. MNM wil met Gillis & Govaerts nog meer de stem van jongeren laten horen en hen zoveel mogelijk betrekken bij het programma. Kersverse G&G-presentatoren Sander en Laura kijken er alvast naar uit:



Laura Govaerts: 'Van grote artiesten interviewen voor MNM Big Hits tot studenten overal in Vlaanderen steunen voor Marathonradio: ik heb al zo veel leuke dingen mogen doen voor MNM. Nu komt toch wel het spannendste van allemaal: dagelijks luisteraars door de avondspits loodsen. Ik kijk daar zo naar uit!'



Sander Gillis: 'Ik heb hier ongelofelijk veel Goesting in. Met grote G. Een spitsshow maken op nationale radio was uiteraard altijd een droom. En om dat nu samen met de allerbeste co-host te kunnen doen, is een fantastische eer. Onze achternamen matchen niet alleen heel goed, maar ook onze persoonlijkheden. Ik ben ervan overtuigd dat we een vaste afspraak na school of het werk kunnen zijn.'

'Gillis & Govaerts', elke werkdag vanaf 16 uur op MNM.



