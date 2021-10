Get Ready! en Willy Sommers zorgden voor geslaagde verrassing op Qmusic's 'I Love the 90's'

Het voorbije weekend werd er weer volop gefeest en gedanst in de Hasseltse Trixxo Arena, want ruim anderhalf jaar later dan voorzien vond er op zaterdagavond een nieuwe, uitverkochte editie plaats van 'I love the 90's – The party'. Het was de eerste indoor mega-party sinds de arena eind september de deuren sloot als vaccinatiecentrum.

Na controle van hun Covid Safe Ticket, genoot het enthousiaste publiek van een topavond. In een uitgelaten sfeer, waar de muziek en de artiesten uit de jaren negentig centraal stonden, knalden duizenden muziekliefhebbers op de stomende beats, omgeven in een prachtige licht- en videoshow. Resident-DJ Ward oogste veel succes, maar dat was ook van toepassing voor de Belgische danceformatie Fiocco. De originele bezetting kwam, voor het eerst in ruim 21 jaar, opnieuw samen en dat maakte op het podium en bij het publiek heel wat emoties los tijdens ‘Afflitto’ en ‘The Spirit’. Naast de optredens van o.a. Culture Beat (Mr. Vain), Bonzai All Stars en de Britse boyband East 17 (‘It’s Alright’) , waren er in de slipstream van de ‘Tien om te Zien’-revival 2 populaire, Vlaamse verrassingsgasten: Get Ready! en Willy Sommers zongen voor het eerst hun grootste hits uit de jaren negentig voor een internationaal publiek. Fans van de jaren negentig hoeven niet lang meer te wachten, want op zaterdag 9 april 2022 is er al een nieuwe editie.

Nadat er maandenlang gevaccineerd werd, werd er het voorbije weekend in de nieuw benaamde Trixxo Arena Hasselt weer opnieuw gefeest en gedanst tijdens ‘I love the 90’s – The party’, dat de zaal officieel opende. Net als de voorbije jaren was één van de grootste indoor 90’s party’s van Europa opnieuw uitverkocht. 'Dankzij de inzet van velen en met de inzet van het Covid Safe Ticket, zijn we ontzettend blij dat we na ruim 18 maanden ons publiek weer zo massaal mogen verwelkomen. Het doet enorm deugd als je iedereen rondom je ziet genieten van die geweldige sfeer uit de jaren negentig. Naast de optredens en de dj-sets, vielen onze lichtshow, het podium en de visuals, enorm in de smaak', zegt Kris Bloemen namens organisator House of Entertainment.

Knallen

'Toen ik hier binnenkwam voelde ik al meteen de energie en vooral de goesting die mensen hebben om te feesten', zegt DJ Ward. 'Ook tijdens mijn dj-sets, die ik de voorbije weken op de meest uiteenlopende plekken al heb gespeeld in Vlaanderen, voel je de knaldrang en het feit dat mensen méér dan ooit weer de nood hebben om samen te komen en zich te amuseren. Ze hebben lang genoeg in hun kot gezeten (lacht). Ja, het is prachtig hoe er hier vanavond wordt gereageerd op de muziek. Dit voelt aan als thuiskomen. De mensen hebben ons gemist en wij hen. In mijn sets zaten er weer heel wat verwijzingen naar legendarische 90’s momenten, waar het publiek uitzinnig op reageerde. Op het podium, achter de draaitafels, was het ook machtig om te zien en te horen hoe er luidkeels werd meegezongen. Zelfs mijn 91-jarige bomma Irma stond opnieuw in het publiek. Mij nog eens zien draaien, dicht in haar buurt en voor zo’n massa volk, was één van de dingen die ze echt wou doen. Ik zag haar net zoals de rest van het publiek genieten.'

Fiocco

Ze hebben er ruim anderhalf jaar langer moeten op wachten, maar na 21 jaar is de reünie van de Belgische danceformatie Fiocco een feit. Op het 'I love the 90's'-podium verscheen het geesteskinds van Jan Vervloet, zangeres en frontvouw Ann Lomans, danseres Anja Maesen en keyboardspeler Enzo Fumarola opnieuw in originele bezetting. Het publiek brulde luidkeels mee en danste op ‘Afflitto’, 'The Spirit' e.v.a. 'Dit was beter dan we ooit hadden durven dromen. We hebben er lang op moeten wachten, maar als je op zo’n podium, omringd door zo’n massa volk, kan terugkeren, dan voelt dat ontzettend goed aan. Je ziet inderdaad dat we stevig gewerkt hebben aan onze danspasjes en choreo, maar dat was ook nodig om vanavond een knalprestatie te kunnen neerzetten. Hoe het nu verder gaat, laten we nog even in het midden, maar stel dat dit ons laatste optreden zou geweest zijn, dan was het inderdaad dé knaller waar we op hadden gehoopt. Ongelofelijk. Wij zijn nog aan het nagenieten', klonk het na afloop bij de groep.

'Tien om te Zien'-effect

Naast DJ Ward en Fiocco waren er ook nog de gesmaakte optredens van o.a. Culture Beat (Mr. Vain), Corona (‘The Rythm of the Night’) en East 17 (‘It’s Alright’). De Britse boyband was niet de enige die de Trixxo Arena omver blies, want voor het eerst waren er ook 2 populaire Vlaamse verrassingsgasten: Get Ready! en Willy Sommers. In de jaren negentig waren Jimmy, Koen, JM en Glenn met Get Ready! de bekendste en meest succesvolle boyband van Vlaanderen. Twintig jaar later wordt er nog steeds voluit meegezongen met ‘Diep’, ‘Laat’ en Marjolein’, nummers die ze met veel enthousiasme in Hasselt brachten. Datzelfde gebeurde ook bij de doortocht van Willy Sommers, die blij was dat hij erbij kon zijn: 'Net als Pukkelpop en Het Schlagerfestival is ‘I love the 90’s’ in Hasselt al jaren een vaste waarde. Het feit dat ik hier mag staan is weer een extra kers op de taart.'

Voor een volgende editie van ‘I love the 90’s – The party’ in de Trixxo Arena Hasselt is het nog even wachten tot zaterdag 9 april 2022. De ticketverkoop start op dinsdag 26 oktober. Meer info op www.ilovethe90s.be.