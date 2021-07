Gert Verhulst brengt soloalbum uit

Op 10 september brengt Gert Verhulst zijn eerste soloalbum uit: 'Zijn mooiste liedjes'. Dit album is een verzameling van enkele verborgen parels uit het Studio 100 repertoire. Stuk voor stuk nummers die Gert zelf heeft geschreven.

Studio 100 bestaat dit jaar 25 jaar, de perfecte aanleiding dus om deze cd uit te brengen. 'Ik speelde al enkele jaren met dit idee. Ik heb samen met Johan Vanden Eede de afgelopen 25 jaar namelijk enorm veel nummers geschreven voor onze artiesten, maar aangezien sommige series al enkele jaren gestopt zijn, bleef er een rijk repertoire in de kast liggen. Ik wou een aantal nummers een tweede leven in blazen door ze samen met Steve Willaert in een nieuw en hedendaags jasje te steken. Bovendien hebben we hetzelfde gedaan met 2 nummers uit onze rijke traditie van familiemusicals. Hopelijk wordt het zowel voor de fans van toen als voor een nieuwe generatie een verrassende muzikale ontdekkingsreis.'

Op 20 augustus komt de eerste single van het album uit: 'Zij'. Een greep uit de nummers die op het album komen:

- Ware liefde (Het Huis Anubis)

- Het pad der 7 zonden (Het Huis Anubis)

- Zondag (Het Huis Anubis)

- Zij (Het Huis Anubis)

- Wervelwind (Spring)

- Dansen (Spring)

- Helena (Ghost Rockers)

- De film van ons leven (Ghost Rockers)

- Engeltjes (Amika)

- Zij is de liefde( Amika)

- Voor altijd (Robin Hood)

- Zonder liefde (De 3 Biggetjes)