'Gert Late Night' needs you!

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

'Gert Late Night' is terug! Vanaf maandag 6 april palmen ze de late avond van VIER opnieuw in. Maar door de coronacrisis zal alles anders, of toch niet? Gert en James zijn creatief en hebben jouw hulp nodig. Ben je single? Dan is dit het moment om met James in bed te kruipen. Ook de actualiteit blijft centraal staan. 'GLN' zoekt mensen die op dit moment het COVID-19-virus hebben.







Covid-19 patiënten

'GLN' is op zoek naar mensen die op dit moment het COVID-19 virus hebben. Gert en James zoeken mensen die daarover willen getuigen. Mogelijk kan jouw verhaal ook anderen helpen die in een vergelijkbare situatie verkeren.



Neem gerust contact met ons op via corona@gertlatenight.be



Singles

Altijd al eens met James in bed willen liggen? Dat kan! James is op zoek naar singles die in deze lastige tijd hun ervaringen met hem willen delen. Jij in jouw bed en hij in zijn bed.



Zie jij dat wel zitten? Stuur dan een mailtje naar singles@gertlatenight.be en stel jezelf even kort voor.

'Gert Late Night', vanaf maandag 6 april om 21.35 uur, terug op VIER.



