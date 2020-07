'Gert Late Night' binnenkort terug op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2018

'Gert Late Night', de populaire talkshow van Gert Verhulst en James Cooke, keert binnenkort terug op VIER. Dat heeft de zender bevestigd. Het is de bedoeling om vanaf september weer gasten op de Evanna te ontvangen.

Afgelopen voorjaar was er nog een speciale 'lockdown'-reeks van 'Gert Late Night'. En dat bleek dan nog het best bekeken seizoen ooit te zijn geworden. Maar als 'Gert Late Night' terugkeert, wil het dat in zo normaal mogelijke omstandigheden doen. Dus zeker met gasten op de boot. En als het even kan, ook met publiek. Maar daarover valt pas midden augustus een beslissing, zo zegt een woordvoerster van VIER in Het Nieuwsblad.

Ook kokkin Annie maakt zich op voor een terugkeer naar de bekendste boot van Vlaanderen. Zij heeft van de corona-tijd overigens gebruik gemaakt om haar eerste kookboek te schrijven. Voor Gert en James is het een erg kalme tijd geworden. Verhulst zag de afscheidsshows met Samson uitgesteld worden en Cooke stelde zijn huwelijk met geliefde Dorian een jaar uit.

Voorlopig staat de terugkeer van 'Gert Late Night' op de planning voor september, maar gezien de recente ontwikkelingen rondom het coronavisrus in Antwerpen, kan daar dus nog verandering in komen.

Bron: Het Nieuwsblad - eigen bericht

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!