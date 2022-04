Gers Pardoel geeft vaderlijk advies aan NRJ-luisteraar Davy

NRJ-luisteraar Davy Dirix zal vrijdag 1 april niet snel vergeten. De 29-jarige Antwerpenaar wordt binnenkort voor de eerste keer vader en schakelde NRJ in als hulplijn voor die levensveranderende Big Step.

Hij kreeg van de radiozender niet alleen een avondje quality time met zijn vrouw cadeau, maar werd ook getrakteerd op advies van bekende papa’s. Onder andere tv-maker Joris Hessels, zanger Gers Pardoel en presentator Sieg De Doncker deelden hun ervaringen met toekomstige vader Davy.

Die stunt maakt deel uit van een ambitieuze actie bij NRJ. De zender nodigde tijdens Big Steps twee weken lang luisteraars uit om hun grootste dromen te delen, met de ambitie om enkele van die wensen waar te maken. Zo kreeg schrijver-in-de-dop Jill tips van auteur Jonas Boets, werd een weddingplanner ingeschakeld voor toekomstige bruid Eva en heeft luisteraar Toon nu al zijn stageplek beet bij de NRJ-redactie als ambitieuze radiojournalist.

Voor luisteraar Davy Dirix werd een filmpje gemaakt met advies van bekende papa’s. Tv-maker Joris Hessels, zanger Gers Pardoel, Blind Gekocht-vader Stijn Van Poucke, presentator Sieg De Doncker, DJ Fatty K en DJ Gascar deelden hun levenswijsheden met de toekomstige vader. 'We zijn heel blij dat er een meisje aankomt', zegt Davy. 'Maar het is een hobbelig parcours geweest tot nu toe. Dankzij NRJ kan ik die Big Step nu met een geruster gemoed nemen en me storten op het vaderschap!'

Programmamanager Nathalie Delporte: 'Met de video komt er een einde aan een actie die heel wat emoties teweegbracht, maar daar blijft het niet bij. Vanaf nu mag er gestemd worden voor de TENS 1000. Wie stemt via nrj.be of de app, maakt meteen ook kans op een NRJ-speaker van Sonos. De TENS 1000 hoor je tussen 18 en 22 april bij NRJ.'