Geike Arnaert zet 'Cherry Picking' van Absynthe Minded volledig naar haar hand

Maandag 8 maart is het aan frontman, zanger en gitarist Bert Ostyn van Absynthe Minded om zijn songs uit te lenen in 'Liefde voor Muziek'.

De verwachtingen bij Bert zelf zijn alvast heel hoog gespannen. 'Ik laat het allemaal op me afkomen. Ik hoop dat ik het goed vind, maar ik geloof van wel', lacht hij. Geike blaast Bert deze week van z’n sokken met haar versie van 'Cherry Picking', een nummer van de laatste plaat van Absynthe Minded. In haar versie fluit ze, net zoals in het origineel, een stukje van de melodie mee en dat vindt Bert geweldig: 'Zalig, mega! Zij doet het veel krachtiger!'

