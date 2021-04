Geen winnaar, maar Nick ontvangt wel het mooiste cadeau van 'Big Brother'

Kempenaar Nick zit terug thuis, na zijn 'Big Brother'-avontuur waarbij hij op het nippertje naast de eindwinst greep. Geen 70.000 euro dus, maar Nick kreeg wel een heel bijzonder cadeau van 'Big Brother'.

Afgelopen donderdag bracht Play4 de finale. De fans van Nick waren zeker van zijn winst, maar Jill was net iets populairder en ging met de groepspot naar huis. Nick bleef achter met lege handen. Of toch niet?



In het huis bouwde Nick immers een vriendschapsband op met één van de camera's in de keuken. Al snel doopte hij zijn nieuwe vriend 'de Rudy'. En die innige vriendschap wou ook 'Big Brother' niet verbreken. Na afloop van de finale kreeg Nick zijn 'Rudy' mee naar huis. Dat liet hij weten op zijn Instagram. 'Rudy, gij krijgt voor altijd een plaatske naast mijnen televies.', aldus Nick. Ongetwijfeld een troost voor de runner-up van 'Big Brother'.