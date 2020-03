Geen vervolg voor 'De Luizenmoeder'

Het afscheid van Juf Chantal in de seizoensfinale van 'De Luizenmoeder' was meteen ook het definitief afscheid van de serie. VTM heeft beslist om geen nieuw seizoen meer te bestellen.

Nochtans zat een derde seizoen er tot voor kort nog wel aan te komen. Maar VTM heeft nu definitief beslist om de serie stop te zetten.



'De Luizenmoeder' was een remake van de gelijknamige serie uit Nederland. In Vlaanderen nam het eerste seizoen een vliegende start met meer dan 1 miljoen kijkers. Het tweede seizoen had veel minder trouwe kijkers, maar dat is volgens VTM niet de reden om geen nieuw seizoen meer te bestellen. 'De Luizenmoeder' was zelf één van de toppers van ons voorjaar', aldus VTM. 'Maar aangezien er in Nederland geen derde seizoen wordt gemaakt, waren er sowieso geen scenario's meer voorhanden'.

Bron: Het Nieuwsblad



