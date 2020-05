Geen nieuw seizoen van 'De Mol' in 2021?

Door de coronacrisis zitten tv-makers en zenders met de handen in het haar. Opnames kunnen niet of nauwelijks plaatsvinden en dat heeft ook gevolgen voor het populaire VIER-programma 'De Mol'. Dat vindt steevast in het buitenland plaats, maar reizen is op dit moment niet toegelaten.

Misschien krijgen we in 2021 wel een editie van 'De Mol' in eigen land. 'We bekijken een aantal opties', laat presentator Gilles De Coster weten. 'We kunnen de reeks uitstellen, maar een bestemming binnen de EU is ook perfect mogelijk. Dat hoeft zeker geen nadeel te zijn.

De editie van 2016, in Argentinië, was eigenlijk geschreven met Griekenland in het achterhoofd en dat land vond ik het meest geschikt van allemaal. We wachten af, maar bij 'De Mol' kan alles', besluit De Coster.

Bron: Het Laatste Nieuws



