Geen kerstshows of tv-opnamen dit jaar voor Samson en Marie

Foto: © Studio 100 2020

Op het einde van dit jaar zullen de populaire 'Samson & Gert'-kerstshows niet vervangen worden door 'Samson & Marie'-kerstshows. Hiermee breekt Studio 100 met een jarenlange traditie.

Wel zal er een eindejaarsspektakel van een populaire Studio-100 reeks, 'Nachtwacht', te zien zijn in de Stadsschouwburg van Antwerpen en in het Plopsa Theater De Panne. Dit bevestigt Studio 100 in weekblad TV Familie.

Volgens showbizzkenners is deze keuze niet onlogisch. Het is voorlopig nog afwachten of 'Samson & Marie' wel in de smaak zal vallen bij het jonge publiek. 'Nachtwacht' daarentegen is een immens populaire serie en dus is het een veilige keuze.

Het verdwijnen van de kerstshow lijkt slecht nieuws te zijn voor Koen Crucke, Walter Baele en Walter De Donder, die in die shows altijd Alberto, Van Leemhuyzen en de burgemeester mochten spelen. De kerstshows waren tegenwoordig nog een van de weinige gelegenheden voor de heren om zich uit te leven. Naast hier en daar ook nog een zomershow in Plopsa De Panne. Koen Crucke had al te kennen gegeven dat hij het jammer zou vinden dat door de veranderingen het 'vriendenclubje' uiteen zou vallen.



Verandering nodig

Volgens woordvoerster van Studio 100, Ann Janssens, is er nog niets definitief beslist. 'We zijn nog druk bezig met het plannen van wat we wél en wat we níet zullen doen met 'Samson & Marie''. Dat laat TV Familie optekenen.

Kersvers Samson-baasje Marie liet in een interview aan het Nederlandse persagentschap ANP dan weer verstaan dat ze openstaat voor verandering. 'Als we nieuwe afleveringen maken, moeten we nadenken over wat nog kan en wat niet', zegt zij.

Gert Verhulst neemt alleszins op 19 april voorgoed afscheid van Samson. Dan vindt de allerlaatste afscheidsshow plaats. In totaal zijn er dan dik 90 van die shows geweest.

Bron: Het Laatste Nieuws