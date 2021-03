Geen 'Gert Late Night' dit voorjaar, wel nieuwe show met Gert Verhulst én James Cooke'

Er komt dit voorjaar geen nieuw seizoen van 'Gert Late Night' op Play4. Maar geen paniek voor de fans van Gert Verhulst en James Cooke. Begin april pakken zij uit met de nieuwe dagelijkse 'De Cooke & Verhulst Show'.

Een exacte uitzenddatum is nog niet bekend, maar lang zullen we niet meer moeten wachten. Dat meldt HLN.be. Heel waarschijnlijk start 'De Cooke & Verhulst Show' begin april, ongeveer gelijktijdig met 'De Mol'. In de show is James niet langer de sidekick van Gert. Het wordt een volwaardige show met 2 presentatoren. Ook de luxejacht van Gert, de Evanna, verdwijnt. De nieuwe show komt uit de studio. Meer details volgen ongetwijfeld binnenkort.

'De Cooke & Verhulst Show' betekent niet het definitief einde van 'Gert Late Night'. Volgens HLN.be kijken beide heren uit naar 'veel show en veel gasten op shiny floors van een tv-studio'.



