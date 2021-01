Gala van de Gouden K's brengt voor het eerst ter wereld een liveshow met XR technologie

Foto: Ketnet - © VRT 2021

Zaterdag 30 januari vindt het 'Gala van de Gouden K's' plaats. De awardshow van Ketnet zorgt doorgaans voor een tot de nok gevuld Sportpaleis.

Door de coronamaatregelen is dat dit jaar niet mogelijk. Maar de kinderzender van de VRT heeft voor deze uitzending wel een wereldprimeur. Voor het eerst zal een liveshow gebruik maken van XR technologie.

'Bij Ketnet staan we op de eerste rij om nieuwe technologieën uit te proberen. Met het 'Gala van de Gouden K's' brengen we dit jaar voor het eerst een technologisch experiment live op televisie. Een wereldprimeur voor onze sterke ploeg in samenwerking met AED studios, Malfmedia, AVWizard en Eurogrip. En een mooi alternatief voor de live-show in het Sportpaleis. We willen de Ketnetters een indrukwekkend 'Gala van de Gouden K’s geven'', vertelt Annemie Gulickx, de netmanager Ketnet.

XR staat voor Extended Reality. Ketnet maakt tijdens het 'Gala van de Gouden K's' live gebruik van deze technologie. De genodigden als de artiesten bevinden zich in een virtuele wereld van 3D-beelden. De technologie werd eerder al gebruikt door wereldsterren als Katy Perry maar wordt nu dus voor het eerst toegepast in een live-uitzending.

Het 'Gala van de Gouden K’s 2020' is live te volgen op zaterdag 30 januari vanaf 18.30 uur op Ketnet, VRT NU, Ketnet.be en in de Ketnet-app.

De uitzending van het 'Gala van de Gouden K's' is ook te bekijken met Vlaamse Gebarentaal op woensdag 3 februari om 13.30 uur op Ketnet.