Ga met NRJ naar Angèle

NRJ liet vorige week al weten dat ze winnende luisteraars op citytrip stuurt naar zotte concerten. Vanaf 24 januari kan je Dua Lipa winnen in München en Justin Bieber in Trondheim, Noorwegen.

Aan die kleppers wordt vandaag nog een héél populaire naam toegevoegd voor een showcase op een super bijzondere locatie:

Ga naar Angèle in het Atomium

Het Atomium, we bezochten het allemaal ooit wel, en toeristen nemen er dagelijks honderden selfies. Stel je voor dat je hetzelfde kan doen, maar dan in 1 van de bollen en mét Angèle.

En dat ze er dan haar hitsingle ‘Bruxelles je t’aime’ begint te zingen.

Het wordt een bijzondere showcase en het is best wel wat dat NRJ dé Belgische artieste van het moment wist te strikken. Ze scoort de ene hit na de andere, haar album ‘Nonante-Cinq’, een eigen docu op Netflix, maar liefst 6 MIA-nominaties en naar haar duet met Dua Lipa (‘fever’) is ze geboekt als haar voorprogramma in Londen en is het nog maar een kwestie van tijd voor die rollen worden omgewisseld.

Net zoals bij de City Concerts van Dua Lipa in München en Justin Bieber in Trondheim, krijgt de winnaar van de showcase van Angèle er ook een hele Brussel-beleving bij, inclusief twee overnachtingen in een heel fijn hotel. Zo ontdek je je eigen hoofdstad op een heel andere manier.

Position switch

Voor deze City Concerts wordt er gespeeld in 'NRJ Get Up', de ochtendshow van NRJ, gepresenteerd door Larissa Roose. Haar maatje Michaël Joossens heeft ondertussen zijn wekker overboord gegooid en hoor je voortaan elke dag van 16.00 tot 19.00 uur in de 'NRJ Squad'.

De showcase past ook binnen de Week van de Belgische muziek, die vanaf 31 januari broodnodige aandacht geeft aan alle Belgische artiesten. En met Angèle in het Atomium kan het bijna onmogelijk nòg Belgischer worden. Snel dus naar nrj.be of de app, om je in te schrijven voor de wedstrijd die start op 24 januari.

NRJ draait enkel de hits van de voorbije 10 jaar, nu dus vanaf 2012. En van 9.00 tot 10.00 uur zijn de tracks nòg verser want in 'New Music First' hoor je een uur lang exact dat: gloednieuwe nummers die we samen met jou ontdekken Zo is er nog meer ruimte om ook jonge en startende artiesten airplay te geven.