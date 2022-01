Ga dankzij NRJ naar Dua Lipa en Justin Bieber in de coolste steden

De concerthonger is groot, de reishonger kan ook tellen. Hét ideale cadeau voor je luisteraar is dan ook een combinatie van beide. Een citytrip naar een coole stad met concerttickets van zo mogelijk nog coolere artiesten. Dat is 'NRJ City Concerts'.

Schrijf je in en maak kans op een City Concert van Dua Lipa in München, Justin Bieber in Trondheim, Noorwegen of een mega unieke showcase van een artiest die op 17 januari wordt bekend gemaakt.

Aan echte fans hoeven we de artiesten van onze 'NRJ City Concerts' niet meer voor te stellen.

Zo stond Dua Lipa in de NRJ-lijst '2000 sinds 2000' in december nog op #5 met ‘new rules’ en scoort ze momenteel samen met Elton John een hit met hun ‘cold heart’.

Haar kan je zien in München, de stad die bekend staat om o.a. het Oktoberfest. Een feest dat dit jaar waarschijnlijk in de zomer georganiseerd wordt, om zeker te zijn dat het nu wél doorgaat. Een dikke party als winnaar is bij deze verzekerd.

Justin Bieber is sinds 2010 dan weer niet weg te slaan uit de wereldwijde charts. Zijn laatste album 'Justice' kwam bij de release vorig jaar ook bij ons meteen binnen op #1 in de albumcharts. In 2021 was hij in België ook de meest gestreamde artiest op Spotify. Die wil je dus niet missen.

Bieber meemaken in Trondheim wordt echt heel bijzonder. Het is de grootste stad in midden-Noorwegen, gekend om z’n kleurrijke pakhuizen en omringd door Noorse wildernis. Dat het daar een wild weekend wordt, staat dus vast.

Programma manager Nathalie Delporte: 'De NRJ-generatie doet niets liever dan de vleugels uitslaan, op het ritme van hun swipende leven én met muziek erbij. Da’s de combi die leidt tot 'NRJ City Concerts'. Op deze manier geven we een beetje vrijheid terug. Check volgende week ook zeker het vervolg op dit bericht, want dat wordt iets waar héél veel mensen bij willen zijn. Het is alleen zo uniek dat het maar voor enkelen is weggelegd.'

'NRJ City Concerts', de ultieme concertbeleving. Inschrijven kan vanaf maandag 10 januari. De wedstrijd start op 24 januari, met het City Concert van Dua Lipa.