Frits kiest voor Hanne, Veerle voor Thibaut en Dries voor Melissa

De kogel is door de kerk: kippenboer Frits koos op maandag 2 november voor forensisch auditor Hanne (23) uit Wellen, na een hartverscheurend keuzemoment. 'Jullie passen hier allebei heel goed, Hanne en An-Sofie. Ik heb gekozen voor het meisje tot wie ik me het meest aangetrokken voel.'

Dat bleek dus Hanne te zijn. 'En ik hoop en denk dat ik er met An-Sofie sowieso een goede vriendin aan zal overhouden.' Er staat Frits meteen een nieuw spannend moment te wachten wanneer hij verneemt dat hij enkele dagen met Hanne naar Zeeland mag. 'Het is al 12 jaar geleden dat ik de zee nog gezien heb, laat staan dat ik met een vrouw op vakantie ben geweest, want dat is de eerste keer nu', lachte hij.

Paardenverzorgster en -trainster Veerle koos voor beveiligingsagent en ruiter Thibaut (33) uit Steenhuffel. 'Ik ben echt zeker van m’n keuze. Dit heeft niets met Nelis als persoon te maken, maar ik zoek echt een man die sterk in zijn schoenen staat en mij wat meetrekt in plaats van andersom.' Veerle en Thibaut mogen mekaar enkele dagen beter leren kennen in Noordwijk aan Zee.

En paardenpensionhouder Dries, die bleef twijfelen tot de laatste seconde: 'Tot twee seconden geleden wist ik niet wie te kiezen, maar nu ik hier sta is het mij helemaal duidelijk en kies ik met heel mijn hart voor Melissa. Ik ben zo blij, je maakt me echt gelukkig en ik ga je ook gelukkig maken', klonk het vertederend bij hem. Bediende Melissa (35) uit Eke hoorde het graag, want zij heeft al lang een boon voor de boer. Samen mogen ze enkele dagen genieten in de Ardennen.

Op maandag 9 november ontdekt de kijker hoe het de zes koppeltjes vergaat tijdens de romantische trips. De aflevering van 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home' is ook te (her)bekijken op VTM GO.