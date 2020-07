Flo Windey verhuist naar Het Nieuwshuis

Foto: Studio Brussel - © VRT 2019

Presentatrice Flo Windey, vooral bekend van haar online reeks 'Flowjob' voor Studio Brussel, gaat met onmiddellijke ingang aan de slag bij Het Nieuwshuis van Eric Goens. Dat meldt De Morgen.

De 24-jarige Flo Windey begon in 2015 bij Studio Brussel, toen ze het snapchatprofiel van 'Fok de blok' voor 24 uur mocht overnemen. Daarna presenteerde ze tijdens de festivalzomer van 2018 ook 'Moeder Floverste', maar echt bekend werd ze met 'Flowjob', waarin ze openhartige gesprekken voert over seks, gender en geaardheid.



Het is nog niet geweten op welke manier Flo Windey aan de slag zal gaan bij Het Nieuwshuis en elke programma's ze eventueel zal presenteren, maar ze blijft ook programma's maken voor Studio Brussel.



Bron: De Morgen