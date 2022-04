'Expeditie Gillis & Govaerts': 'Er komt een tweede MNM-bos met 5000 bomen!'

Het MNM-programma 'Expeditie Gillis & Govaerts' heeft er samen met de luisteraars voor gezorgd dat Vlaanderen weer een stukje groener wordt: er komt een heus MNM-bos met maar liefst 5000 bomen.

Maandagochtend werden MNM-dj's Sander Gillis en Laura Govaerts gedropt in het Chartreuzenbos in Holsbeek en Lubbeek. Hun opdracht was niet min: een week overleven in het bos. En dat alleen maar met de hulp van de MNM-luisteraars. Want in het bos was er niets: geen eten, geen drank, geen slaapplek. En zelfs de stroom voor hun radiouitzending moesten ze zelf opwekken door te fietsen. Een heuse uitdaging, maar 'Expeditie Gillis & Govaerts' is met glans geslaagd in die opdracht. Vlaanderen wordt weer een stukje groener. Dankzij de MNM-luisteraars komt er een tweede MNM-bos met zo maar eventjes 5000 bomen. Niemand minder dan minister van omgeving Zuhal Demir kwam persoonlijk een 'cheque' met 5000 bomen overhandigen aan Sander en Laura.

Sander Gillis: 'Wat een week om samen met al die natuurliefhebbers te beleven. Het bos heeft opnieuw mijn hart gestolen, hoe meer van dit soort magische plekken op de planeet, hoe beter. Fijn dat wij daaraan ons boompje kunnen bijdragen.'

Laura Govaerts: 'Fantastisch om te zien hoe onze lieve luisteraars dit jaar weer klaarstonden om samen met ons een nieuw bos te verzamelen met dubbel zoveel bomen als vorig jaar. We hebben ook dubbel zoveel liefde gevoeld. Van de oordoppen die we kregen van luisteraar Debby tot de kaas voor op de spaghettisaus van Tamara en Werner. Genoten van ons eerste meelwormenmaaltijd tot de laatste brandnetelsaus. Nu een paar dagen slapen en dan aftellen om die 5000 bomen een mooi plekje te geven en een nieuw MNM-bos aan te leggen.'

Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme: 'Dankzij de hulp van alle MNM-luisteraars zijn Sander en Laura niet alleen dit grote avontuur in het bos goed doorgekomen, maar zijn ze ook geslaagd in de uitdaging. Geen bla bla, maar boom boom. MNM heeft dat begrepen. Vlaanderen staat voor een grote uitdaging om 4.000 ha extra bos te realiseren tegen eind 2024 en elke boom telt. Het MNM-bos met 5.000 bomen zal weldra Vlaanderen mee groener maken. Bedankt daarvoor!'

Jelle De Wilde, Agentschap voor Natuur en Bos: 'Dankzij MNM komen er effectief weer 5.000 bomen bij en hebben Sander en Laura anderen geïnspireerd om hun voorbeeld te volgen. Tegelijk hebben we tijdens deze expeditie ook duidelijk kunnen maken dat er in onze natuur echt veel te beleven valt, zolang we ook maar zorg dragen voor onze natuur en we plant, dier en andere bosbezoekers respecteren.'

Gezellige gasten en spannende opdrachten

Tijdens hun expeditie kregen de dj's bezoek van allerlei gasten die de magische sfeer in het bos kwamen opsnuiven. Klaasje Meijer, Begijn Le Bleu, Lennart Driesen, Saartje Vandendriessche en Lieven Scheire staken Sander en Laura een hart onder de riem. Ibe, Jaap Reesema, The Starlings en Axelle zorgden voor muzikale kampvuursessies en Dempsey Hendrickx, Lauren Muller, Charlotte Sieben en Soe Nsuki vertelden iedere dag bij het kampvuur een verhaaltje voor het slapengaan.

Luisteraars konden Sander en Laura een pakje opsturen met warme kledij, eten en kampeerspullen. Al die pakjes kwamen toe in de pakjesautomaat in het bos, maar die ging niet zomaar open. Sander en Laura moesten daarvoor enkele spannende uitdagingen aangaan, onder meer: een natuurloop in het Chartreuzenbos, afval verzamelen in het bos, boomklimmen, een heuse kak-quiz oplossen en samen met de MNM luisteraars een gedicht maken.

Maar het strafste resultaat van 'Expeditie Gillis & Govaerts' is natuurlijk dat MNM binnenkort voor de tweede keer een bos kan planten.

'Expeditie Gillis & Govaerts' is een samenwerking van MNM met het Agentschap voor Natuur en Bos en het kabinet van minister Demir.