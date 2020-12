Exclusieve docureeks 'Wout, waar een wil is' twee donderdagen na elkaar bij VTM

Sprinten, tijdrijden, klimmen. Wout van Aert heeft het afgelopen jaar bewezen dat hij het allemaal kan. Vanaf morgen, donderdag 10 december om 20.40 uur, kan Vlaanderen dit allemaal nog eens herbeleven tijdens 'Wout, waar een wil is', een exclusieve tweedelige docureeks bij VTM.

2020 werd een jaar om nooit te vergeten. Het jaar waarin corona de wereld teisterde maar ook hét jaar van de comeback van Wout Van Aert. Na z'n horrorcrash in de Ronde Van Frankrijk 2019 en een intense revalidatie, is Wout meer dan ooit terug. VTM NIEUWS en HLN zaten tijdens dit unieke jaar in het spoor van Van Aert en z'n entourage. De exclusieve tweedelige docu 'Wout, waar een wil is', geeft een blik achter de schermen en is op donderdag 10 en 17 december om 20.40 uur te zien bij VTM.

De camera's volgden Van Aert en zijn zwangere vriendin Sarah de Bie in het uitzonderlijke en verkorte wielerseizoen van 2020. Van z'n triomftochten in de Italiaanse eendagskoersen en zijn kannibalen werk in de Ronde Van Frankrijk, tot twee maal net niet tijdens het WK en de Ronde van Vlaanderen.

In deze documentaire leert Vlaanderen Wout ook beter kennen als persoon. Hoe willen hij en zijn zwangere vriendin Sarah De Bie straks hun kind opvoeden? Hoe bereikte hij zo'n topniveau na die horrorcrash in 2019? En wat flitste er écht door Wout z'n hoofd na de debacles met aartsrivaal Mathieu Van der Poel tijdens Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen?

'Wout, waar een wil is' is een terugblik op het 100-dagen durende sprookje van Wout Van Aert. Dé man van 2020, donderdag 10 en 17 december om 20.40 uur bij VTM.