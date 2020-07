Evy Gruyaert mag nieuw seizoen 'Stukken van Mensen' maken

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

Evy Gruyaert begint binnenkort aan de opnames voor het zesde seizoen van haar VIER-programma 'Stukken van Mensen'. Dat zegt ze in Het Nieuwsblad. Gruyaert zegt dat het succes van het programma voor velen een verrassing was.

'Stukken van Mensen' begon als een bescheiden programma op VIER, zonder grote ambities. Maar het programma wordt al sinds de eerste aflevering relatief goed bekeken en wordt geapprecieerd door het publiek. En daar kijkt Evy Gruyaert zelf nog altijd van op. 'Blijkbaar werkt die mix van informatie, spel en human interest. Je hoort de verhalen achter de objecten en de mensen, en je wilt ook weten of de dealers meegaan in de pogingen van de kandidaten om de prijs op te drijven', zegt de presentatrice in Het Nieuwsblad.

De opnames beginnen over twee weken. Het nieuwe, zesde, seizoen van 'Stukken van Mensen' zal in principe dit najaar op VIER te zien zijn. En dat zal de eerste reeks zijn zonder expert Patrick Vandervorst. De 49-jarige kunstkenner trekt namelijk naar Rome om... priester te worden. Dat was altijd al een jongensdroom, zei hij daar eerder over.

Bron: Het Nieuwsblad