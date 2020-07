Eric Goens in het zog van o.a. Marie Verhulst en Conner Rousseau in eerste week van 'De Zomer Van'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Hoe ziet de unieke zomer van 2020 eruit voor 18 bekende Vlamingen? Dat komen de VTM-kijkers vanaf 20 juli te weten in het gloednieuwe programma 'De Zomer Van'.

Daarin volgt Eric Goens in de eerste week, van maandag t.e.m. donderdag om 21.00 uur, Marie Verhulst, Conner Rousseau en Dirk Van Tichelt. Later op de week laten ook Laura Tesoro en Jens Dendoncker zich volgen.

Beginnen doet Eric Goens in Antwerpen, waar het nieuwe baasje van Samson woont: Marie Verhulst. Zij neemt Eric mee naar de zangrepetities, de opnames van haar videoclip en Plopsaland. Ze vertelt ook hoe Gert haar dé vraag heeft gesteld: 'Dat was bijna twee jaar geleden op café. We hadden al wat veel gedronken en dachten dat het een grap was. Maar hij meende het, want hij was een beetje teleurgesteld omdat ik ermee moest lachen. Het overviel me en ik wilde daar toch even over nadenken. Ik word mijn hele leven al vergeleken met wat mijn vader doet en als je dan ook nog eens exact dezelfde job gaat uitvoeren… Maar het is niet dat ik dat heel erg vind.'

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau ontvangt Eric in zijn partijbureau in Brussel, bij hem thuis in Nieuwpoort en in De Barkentijn, waar hij monitor was. Conner vertelt o.a. over het C-attest dat hij ooit kreeg: 'Ik heb mijn jaar opnieuw gedaan om te tonen dat ik het wél kon. Ik ben 'het systeem' beginnen kloten door in alles keihard mijn best te doen: ik verkocht de meeste Damiaan-stiftjes en zorgde voor de hoogste opkomst en winst ooit met het collegebal. Moest ik niet blijven zitten zijn, dan was ik nu geen voorzitter. Dat is in mijn kort leven toch het beste wat mij overkomen is.'

Eric volgt ook judoka Dirk Van Tichelt bij hem thuis in Hulst, tijdens een uitstap met zijn gezin naar de Zoo van Antwerpen en tijdens de training. Dirk vertelt o.a. over hoe hij het vaderschap met topsport combineert. Op woensdag laat Laura Tesoro de camera’s toe tijdens haar zangtraining en op donderdag neemt Jens Dendoncker Eric mee naar waar het voor hem allemaal begon: de parochiezaal van zijn hometown Heestert.

Streepje muziek vanop de Festivalboot

Op het einde van elke afleveringen trakteert 'De Zomer Van' de VTM-kijkers op een streepje muziek vanop de Festivalboot. Niels Destadsbader geeft op maandag 20 juli de aftrap met zijn nummer 'Nooit Alleen' en Laura Tesoro is op dinsdag 21 juli te horen. Pat Krimson & Loredana staan op woensdag 22 juli op de Festivalboot en Hooverphonic sluit de eerste week van 'De Zomer Van' af op donderdag 23 juli. Eric Goens komt ook te weten hoe zij de befaamde zomer van 2020 beleven.

Maandag 20 juli: Conner Rousseau - Marie Verhulst - Dirk Van Tichelt

Festivalboot: Niels Destadsbader

Dinsdag 21 juli: Conner Rousseau - Marie Verhulst - Dirk Van Tichelt

Festivalboot: Laura Tesoro

Woensdag 22 juli: Conner Rousseau - Marie Verhulst - Laura Tesoro

Festivalboot: Pat Krimson & Loredana

Donderdag 23 juli: Marie Verhulst - Dirk Van Tichelt - Jens Dendoncker

Festivalboot: Hooverphonic

'De Zomer Van', van maandag tot donderdag om 21.00 uur bij VTM.