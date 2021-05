Engeland en Turkije dagen België uit tijdens de eerste week van 'Match van de Waarheid'

Deze week wordt de aftrap gegeven van de grappige, bij momenten hilarische voetbalquiz 'Match van de Waarheid' op Play Sports Open. In de eerste week neemt BelgiŽ het op tegen Engeland en Turkije.

Dinsdag 18 mei 2021: België-Engeland

In deze eerste aflevering neemt België het op tegen boeman Engeland. Belgisch ploegkapitein Erik Van Looy is gebeten om te winnen; hij wil revanche voor zijn grootste voetbaltrauma ooit: de goal van David Platt die Engeland in 1990 in de 119de minuut genadeloos voorbij de Duivels trapte. Van Looy kan hierbij rekenen op de steun van comedian Bart Cannaerts en gentleman Patrick 'Patje' Vervoort.

Al moet hij eerlijk zijn, Erik Van Looy had liever Antwerps clubicoon Ritchie De Laet in zijn team gehad. Die vormt samen met Pedro Elias en Alex Agnew (zoon van een Engels profvoetballer, maar zelf absolute voetballeek) het Engelse team.

Slagen de alternatieve Duivels erin hun eerste match te winnen? Of helpt de kuisvrouw van Pedro Elias Engeland alsnog aan de overwinning? Wat hebben Leicester-speler Jamie Vardy en dancing La Rocca met elkaar gemeen? En wat doet dat truitje van David Platt plots in de studio?

Het belooft een (ont)spannende match te worden…

Donderdag 20 mei 2021: België-Turkije

Tijdens Euro 2000 zorgde Turkije er nog voor dat België als eerste gastland ooit de groepsfase van het EK niet overleefde. Ook nu kan Pedro Elias als Turks bondscoach op een sterk team rekenen. Beringnaar en stand up comedian Erhan Demirci blijkt een voetbalkenner te zijn en vrijschopspecialist Pierre Van Hooijdonk was zelfs even assistent-bondscoach van Turkije. Een droomteam, al wordt het onderling ook een strijd tussen een Galatasaray-fan en een gewezen Fenerbahce-speler… Erik Van Looy kan dan weer rekenen op de expertise van 13-voudig Rode Duivel Bob Peeters. Jeroom zorgt dan vooral voor de goede sfeer binnen de ploeg.

Wat heeft het Turkse volkslied te maken met pizza en haarklinieken? En kan Erhan zich ooit nog in het openbaar laten zien na het zingen ervan? Gaat het er straks vriendschappelijk aan toe of kijkt een van de kwissers straks net zoals een Turkse sterspeler tegen een honkbalknuppel aan? Is Bob Peeters inderdaad maar de helft van Pierre Van Hooijdonk waard? En welk topschilderij leverde Toby Alderweireld ooit af?

U krijgt het allemaal te zien in België-Turkije...

'Match van de Waarheid', vanaf dinsdag 18 mei om 20.15 uur op dinsdag en donderdag op Play Sports Open, gratis voor alle Telenet TV-klanten op kanaal 11.