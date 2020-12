​​​​​​​Eindejaarsfeesten bij Nostalgie…the Magic goes on!

Foto: © Nostalgie 2020

Warme wensen, blije mensen, heel veel cadeaus en uiteraard de beste Kerst- én Party classics... dat is waar Nostalgie dit bijzondere jaar mee afsluit.

Tot 25 december kan je genieten en meespelen in Magic Memory maar de zender brengt ook een heel aantal specials. Fijne Feesten!

Al drie weken rollen de topcadeaus uit de radio bij Nostalgie. De luisteraars reageren massaal en kunnen dat blijven doen tot Kerstdag. In de Magic Memory prijzenpot zitten nog elke dag smartphones, tablets, boekenpakketten, DAB+ radio’s, champagnepakketten…en zelfs nog een keuken ter waarde van 15.000 eurohohoho. Maar de komende dagen schakelen ze bij Nostalgie nog een feestelijke versnelling hoger met een hele reeks specials.

Vrijdag 18 december hoor je bij Herbert en Astrid vanaf 5.00 uur 'Het Vroegste Kerstfeest van Vlaanderen', met o.a. een optreden van Stijn Kolacny en het kinderkoor Scaletta. Bjorn zorgt vanaf 16u voor de perfecte aftrap van de Kerstvakantie met o.a. een live Kerstmedley in The Sound of B.

Op Kerstavond kunnen luisteraars hun wensen via Nostalgie naar andere bubbels overbrengen. Via de Nostalgie-app kan je nu al gratis audioberichten inspreken of zingen. Warme wensen die op Kerstavond en de dagen daarop tussen onze Classics te horen zijn.

En op Oudejaarsavond brengt Nostalgie live 'The Countdown Show'. Vanaf 19.00 uur begint Bjorn op zijn eigenzinnige, vrolijke manier af te tellen en vanaf 22.00 uur krijgt hij gezelschap van DJ Kristof Standaert. Samen met de luisteraars zwaaien/draaien ze 2020 uit met de beste party classics. Je kan luisteren maar ook kijken, via nostalgie.be of de Nostalgie app. En mee feesten natuurlijk!

Tom Klerkx, managing director radio bij Nostalgie: 'Net als zovelen kijken wij uit naar 2021 en de langverwachte terugkeer van het nieuwe normaal. Maar we blikken ook zeer tevreden terug op 2020. Het was een jaar waarin we met Nostalgie grote stappen hebben gezet: een forse groei in bereik, een spectaculaire stijging van reacties, deelnames, interacties met onze luisteraars, geweldige muziek-acties, nieuwe studio’s, website en app, een geweldig team zowel op de radio als achter de schermen. Redenen genoeg om de komende dagen nog eens stevig te knallen. Dank aan al onze luisteraars en fijne feesten.'