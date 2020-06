Elke Clijsters op zoek naar ware liefde in het nieuwe VIER-programma 'The Bachelorette'

Foto: © VIER 2020

Vier brengt in 2021 een geheel eigen versie van het populaire programma 'The Bachelorette', waarin een groep mannen zal strijden om de liefde van Elke Clijsters. Na een woelig liefdesparcours is de Limburgse schone heel oprecht op zoek naar de nieuwe liefde.

Elke is 35, mama van twee en weet precies wat ze zoekt in een partner. Ze is helemaal klaar voor de volgende stap in haar leven: zich openstellen voor een nieuwe liefde in één van de grootste internationale liefdesshows van dit moment.



Elke Clijsters: 'Ik kijk enorm uit naar dit liefdesavontuur, want ‘The Bachelorette’ wordt één groot avontuur. Met het hart wagenwijd open. Een spannende zoektocht voor mezelf, voor de mannen en - fingers crossed -voor de man van mijn dromen. Naar wat voor iemand ik op zoek ben? Een oprechte man met veel humor, en iemand die niet terugschrikt voor deze ervaring.'



Tijdens dates en activiteiten zal Elke de mannelijke kandidaten steeds beter kennen. In de wekelijkse roosceremonie bepaalt ze wie van de vrijgezelle mannen er meer tijd zal krijgen om haar liefde te winnen.



Programmadirecteur Annick Bongers: 'Er bestaat geen universeler thema dan liefde. En er is geen groter en internationaler format dan The Bachelorette. Elke Clijsters zorgt met haar levenservaring voor een grote herkenbaarheid: er zijn bovendien weinig mensen zo authentiek en zonder masker als Elke. Ze hoopt vanuit het diepste van haar hart de man van haar leven te vinden. En wij hopen en duimen mee.'



Buitenlandse versies: 13 landen, 9 talen, 40 seizoenen

'The Bachelorette' is een populaire liefdesshow die sinds 2003 in dertien landen te zien is. Na Amerika, Australië, Canada, Finland, Duitsland, India, Japan, Nieuw Zeeland, Roemenië, Zweden, Nederland en Zwitserland brengt VIER nu ook een Vlaamse versie waarin Elke Clijsters hoopt op een nieuwe liefde.

Ben jij een oprechte man met veel humor die deze ervaring samen met Elke wel durft aan te gaan? Stel je dan HIER kandidaat!



Lees ook: