Eleven Sports zat samen met Pro League over verworven voetbalrechten

Op woensdag 12 februari heeft de Pro League de mediarechten van het Belgische voetbal toevertrouwd aan Eleven Sports voor de volgende vijf jaar (2020-2025).

Zoals toen overeengekomen, heeft Eleven Sports vandaag samen gezeten met de Pro League om de volgende stappen in het proces te bespreken.

'De vergadering verliep in een zeer constructieve sfeer. We zijn bijzonder verheugd dat Gent zich bereid heeft verklaard de mediarechten collectief te verkopen. Dit stelt ons in staat de voorbereiding op het volgende seizoen, samen met de Pro League, op te starten. Wij hopen dat ook Antwerp zich in de komende dagen zal scharen achter de belsissing van de andere 23 clubs', zo verklaarde de nieuwe rechtenhouder na afloop.