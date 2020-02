Eleven Sports haalt voetbalcontract binnen: 103 miljoen maar twee clubs liggen dwars!

De kogel is door de kerk. De algemene vergadering van de Pro League kiest om de mediarechten van het Belgische voetbal toe te kennen aan sportzender Eleven Sports. Toch is de beslissing niet unaniem genomen en lijkt de chaos compleet. Twee clubs beslisten om uit de deal te stappen.

Als alles goed komt, kan de Vlaamse tv-kijker vanaf volgende zomer het voetbal dus volgen via Eleven Sports. Dat betekent dat Proximus en Telenet definitef naast de mediarechten van het Belgische voetbal grijpen.

De Pro League liet via zijn website het volgende weten: 'De Algemene Vergadering van de Pro League besliste vandaag statutair met 2/3de meerderheid om de mediarechten aan Eleven Sports toe te kennen.'

Toch viel de beslissing niet zonder slag of stoot. KAA Gent ging niet akkoord en besliste om niet mee te stappen in de collectieve verkoop van de mediarechten. Ook de verdeelsleutel, de wijze waarop de opbrengst verdeeld wordt tussen de voetbalclubs, blijft voor onrust zorgen. Antwerp FC besloot om, op basis van de voorgestelde verdeelsleutel, niet mee te stappen in de collectieve verkoop.

Het is nu afwachten of Eleven Sports bij het bod van 103 (!) miljoen euro per seizoen blijft, nu twee clubs niet langer in de oorspronkelijke deal zitten. En zo zijn er misschien nog mogelijkheden voor de sportzenders van de Belgische telecomoperatoren Proximus en Telenet.

Een verhaal dat opnieuw vervolgd wordt... De Pro League laat in een reactie weten dat ze bekijkt hoe het nu verder moet.



